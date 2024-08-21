仁寶攻海外醫療市場 董座：國內商機有限、占比未達1%
近年來全球再生醫療（Regenerative Medicine）興起，電子代工廠中又以仁寶（2324）布局最深，面對外界關心「智慧醫療」未來的發展規模，董事長陳瑞聰坦言，其實以營業額來講，在集團中的占比真的非常小，且發展情形將受不確定因素左右，因此難以規算未來實際的發展規模；他直言，以IT產業一年將近八九千億的營業額來看，醫療產業的占比只要成長到「1%」的話，就會很驚人了。
仁寶21日攜手新光醫院簽署合作備忘錄，宣示雙方展開「醫療AI戰略合作」，加速AI應用在醫療產業的落地服務。陳瑞聰面對媒體詢問時直言，國內的醫療市場實在是很有限，仁寶目前規劃要持續積極的朝海外發展，而可以切入的應用角度，包括手持式超音波、AI影像醫療等方面都是機會，我們目前已在許多海外國家，包括北美、歐洲、東南亞等地，都已積極在擴充市場。
陳瑞聰分享，若以仁寶在瑞芳興建的醫院來講，那時候我們剛開始估算出來的營業額，包括長照跟醫療機構在內，一整年下來也就只有大概近一千多萬左右，由此可見醫療產業本土的市場，就算將全台的需求量算進去，整體的營業額，也仍然不容易成長上來。不過醫療市場的商業模式還在成長、形塑，未來真正的商機，主要會是由我們這些企業大廠先在國內開發所需的技術平台，再藉由已完成擴展的產品供應鏈往海外市場出貨
陳瑞聰表示，仁寶不斷加碼布局慧醫療，除了精準醫療也積極將AI應用貼近民計對國人常見的五十肩AI風險探測、腦波AI壓力檢測、AI聽力檢測都是已商市場的成功案例。未來我們不僅止於AI應用，未來將推出更多AI設備，涵蓋AI伺服器與A1電腦，提供醫院AI算力的需求。目前旗下挑出的智慧醫療應用成果繁多，且大多都已落地商轉，未來發展很樂觀。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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