廣運半導體布局有重大突破 無人搬運車和天車系統獲後段封裝廠訂單

台北國際自動化工業大展今日開展，智慧系統整合廠廣運（6125）執行長謝明凱今日受訪時釋出重大突破的消息，他透露，廣運的無人搬運車（AMR）、天車（OHT）已接獲半導體後段廠訂單，兩項產品將在今年第4季陸續裝機，將繼去年喊出半導體元年後，在半導體領域陸續開花結果，估計今年在半導體領域營收將破億元。

謝明凱並強調，雖然廣運上半年營收表現不如預期，但在主要工程下半年陸續認列，下半年營運將回升，明顯優於上半年。

謝明凱進一步指出，廣運在傳統智慧製造及自動化倉儲也傳捷報，目前在手訂單已達60億元，估計集中在明年上半年認列 。其中包括金額高達23億元的二期航廈行李自動化輸送系統，第4季認列營收會更明顯。

至於市場關注的在AI系統整合部分，謝明凱強調，廣運是台廠中少數擁有液冷系統和水、弱電及監控系統等多方AI應用系統整合能力，未來配合政府預定斥資100億元興建算力中心，加上很多資料中心布建，廣運將可憑著陸續布建的實績，分食AI資料中心及伺服器布建商機。

謝明凱並指出，廣運的水冷散熱事業群將與子公司金運公司合併，朝上市櫃規畫，今年會完成前置作業。

廣運在今年自動化展共展出五大區，包括：智慧搬運區、智慧揀貨區、智慧製造區智慧儲能區、及半導體區，涵蓋八大產品，機械手臂智慧揀選、AI分選、智慧物流中心、I TRAK智慧系統、無人搬運車、巡檢機器人、智慧儲能液冷散熱方案及半導體自動化物料搬運系統，搶食智能AI（人工智慧）商機。。

廣運2023年每股純益3.2元，並已於6月完成1.7元現金股利發放。今年上半年合併營收13.77億元，稅後EPS-0.26元，為目前受合併子公司營收大幅下修影響。今年7月甫完成16.1億元募資，其中６月完成發行可轉換公司債面額6億元，競拍均價118.47元，取得7.1億元資金；另７月現金增資，取得9億元增資款，為公司營運發展提供穩固資金支持。