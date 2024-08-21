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蘋果新 iPhone 傳全面導入A18晶片 台積電 N3E 超旺

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

蘋果9月新品發表會消息曝光，期中備受關注的是此次蘋果最強人工智慧（AI）智慧機iPhone 16系列即將推出，外傳新款 iPhone 全面採用新款 A18 系列晶片進而因應後續將推出的AI功能Apple Intelligence需求，法人看好，台積電（2330）3奈米家族的N3E受惠新機發表與全面導入有望推升台積電下半年美元營收逐季創新高。

台積電一貫不評論單一客戶訊息，不過，法人預估，台積電持續身為蘋果新晶片最大夥伴，將受惠於此波晶片全面升級趨勢，特別是此次新款 iPhone並非一半採用A17，而是有望全面導入A18，同時以A18 和 A18 Pro 晶片來看，Pro版預期需求更強，將有利於台積電最新的3奈米製程N3E稼動率持續超滿載生產。

蘋果邀請函已曝光，蘋果計劃於 9 月 10 日舉行秋季新品發表會。依據發表會邀請函暗示新配色「沙漠金」，並可能新增「Capture Button」拍照按鍵。外界預期此次發表會包含新款 iPhone 16、新款 AirPods 和 Apple Watch 系列同步亮相，期中iPhone 16 將升級至 A18 和 A18 Pro 晶片，採用台積電3奈米家族的N3E製程。

法人也分析，全球有近2.7億支iPhone機齡逾四年，若在今年汰舊換新，需求超乎預期，台積電下半年營運受惠新機備貨，將較上半年顯著走強。

在蘋果新機出貨方面，法人7月初預估，今年下半年的 iPhone16 預計產量估達到 9,200萬支以上，不過7月中旬已上修預期至9,500萬支以上。

法人指出，原先預估蘋果今年新機備貨量年成長約3%至5%，未包含舊機種銷售約9,200萬至9,500萬支，目前看來有望達到9,500萬支以上的高標，甚至超標。

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