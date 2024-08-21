仁寶AI醫療再+1 董座喊將在「AI醫療整合」領先全球

代工大廠仁寶（2324）近年持續衝刺智慧醫療布局，新任董事長陳瑞聰21日代表集團與新光醫院署合作備忘錄，共同宣示展開醫療 AI戰略合作，他直言，台灣醫界已聚集了國內所以最精華的醫療人才，而AI硬體部分，全球可以從黃仁勳造成的風潮，更加深入的了解台灣擁有的最領先技術，以及崇高的地位。展望未來，陳瑞聰強調，仁寶將在「AI醫療整合」上持續佈局，持續站在全球領先的地位。

陳瑞聰表示，仁寶不斷加碼布局慧醫療，除了精準醫療也積極將AI應用貼近民計對國人常見的五十肩AI風險探測、腦波AI壓力檢測、AI聽力檢測都是已商市場的成功案例。未來我們不僅止於AI應用，未來將推出更多AI設備，涵蓋AI伺服器與A1電腦，提供醫院AI算力的需求。目前旗下挑出的智慧醫療應用成果繁多，且大多都已落地商轉，未來發展很樂觀。

仁寶攜手新光醫院署合作備忘錄，宣示展開醫療 AI戰略合作，加速AI應用在醫療產業的落地服務。而雙方合作定位由仁寶電腦提供AIPC設備、新光醫院放射科提供AI模型與場域。雙方首個合作項目將從 AI醫療影像定量肺纖維化開始·針對間質性防疾病(ILD)晚期所導致的肺部纖維化,透過高解析度電腦斷層掃描影像(HRCT)訓練 AI進行定量分析，目標是改善傳統人工半定量分析的效率，提升精準度與降低標註時間。

新光醫院長侯勝茂表示，本院自1992年啟用以來，培育許多優秀醫師，無論在學術研究或國際交流，皆有出色表現，隨著A1算力提升，以往耗費大量醫師時間的影像標註能更有效率進行，我們的醫師擁有豐富學術研究與臨床執行經驗，也具備將知識轉換為為AI演算的能力，醫院自研的模型不斷出爐，新光醫院有強而有力的仁寶作為夥伴，提供更先進Ai設備解決方案。