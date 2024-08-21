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AMD全球資深副總裁拜會高市府 陳其邁：全力支持AMD在高雄設研發中心

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
AMD美國總公司王啟尚資深副總裁率高階團隊拜訪高市府團隊。照片／高市府提供
AMD美國總公司王啟尚資深副總裁率高階團隊拜訪高市府團隊。照片／高市府提供

全球領先的AI解決方案供應商AMD（超微半導體）20日拜會高雄市政府，由AMD美國總公司資深副總裁王啟尚率領高階團隊與市長陳其邁會面，並就公司專長與未來投資計畫進行討論。雙方就建立先進半導體與AI研發生態系進行交流，期望攜手推動產業轉型，共創先進半導體環境。

陳其邁市長表示，隨著全球半導體產業快速成長，高雄正積極邁向科技與智慧製造之都。在原有的封測與製造基礎上，市府持續推動腦力密集的上游軟體研發與晶片設計領域發展。

高雄作為開放自由的海洋首都，擁有全台唯一的海空雙港及多元自然景觀，是軟體人才宜居的首選。同時，針對亞洲新灣區也推出企業空間進駐及人才招募優惠措施，以吸引國際高階研發人才進駐，推動國際型智慧科技解決方案及創新商業模式驗證。期望激發更多創新人才的創意，讓高雄成為適合工作與生活的城市，共同開創未來無限可能。

市長強調，市府將透過打造穩定、友善的投資環境，與國際產業發展接軌，讓企業能夠在此地蓬勃發展，並持續爭取國內外領航企業深耕高雄。近半年來，IC設計大廠信驊科技和AI軟體服務商Skymizer已宣布規劃進駐高雄。上週，南部晶片設計產業推動基地正式啟用，高雄的半導體產業鏈更加完整，上游研發量能也進一步擴張。期待AMD的加入，讓高雄成為全球先進半導體與AI聚落的關鍵基地。

高雄市經發局長廖泰翔指出，經濟部已核准AMD的投資計畫，規劃開發AI軟硬體前瞻技術。高雄擁有日月光及中山大學等產學研力量，再加上清華大學及陽明交大等頂尖學府進駐，高雄的先進科技發展如虎添翼。經發局將持續提供人才培育、產業對接及相關補助等全方位行政支持，期待與AMD展開合作，加速AI技術在高雄的發展，開創南台灣科技新局面。

市長陳其邁允諾全力支持AMD在高雄設立研發中心。照片／高市府提供
市長陳其邁允諾全力支持AMD在高雄設立研發中心。照片／高市府提供

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AI AMD 半導體 陳其邁

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