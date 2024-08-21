英飛凌攜臺灣守護者聯盟 捐贈全台首創大型車先進駕駛輔助及管理系統

全球半導體領導廠商英飛凌科技繼2023年以半導體結合物聯網技術所打造的AIoT系統守護高齡長者的居住安全，今2024年再度攜手合作夥伴飛鳥車用電子 與臺灣守護者聯盟社會公益協會，推出「愛在途中，安心前行」社會公益專案。英飛凌8月20日宣布，捐贈全台首創大型車先進駕駛輔助及管理系統予守護者聯盟，共同守護用路人的安全。

據統計，台灣每年約有萬件大型車事故，居各類車種肇事率之冠，事故死亡率更高達3%。其中，因大型車的盲點偵測能力不足，以及機車騎士與用路人對大型車「視線死角」、「內輪差」的認知較低等原因，使得大型車事故率、死亡率居高不下，成為提升全民用路安全的一大隱患。

這次捐贈該系統包含搭載英飛凌毫米波雷達感測器的車側盲區雷達，以及英飛凌二氧化碳感測器的車內環境偵測器等多項軟硬體及雲端管理技術，能夠即時警示危險情況，降低事故發生風險，並可將數據回傳至後台管理系統，作為車隊管理之用。

這次捐贈的系統將優先安裝於屏東縣、嘉義縣及台東縣等偏鄉及有迫切需求地區的消防車輛，以先進駕駛輔助及管理系統提升消防車輛的出勤安全，從而保障全民的安全用路環境。該系統配備任務型車機，可即時將車輛位置及影像上傳至雲端管理平台，協助指揮官快速掌握現場狀況並進行調度派遣，全面提升消防救災效率。同時，專為大型消防車輛設計的360度環景系統，影像準確且無縫連結，無視野死角，顯著提升救災車輛行車及停車的安全性。

英飛凌台灣董事總經理陳志豪表示：「半導體技術可以為當今社會面臨的許多問題提供解決方案，我們很榮幸能以自身的專業回饋社會。英飛凌深耕台灣近30年，不僅助力客戶的業務發展與創新，也長年關注本地的多項社會議題與需求。本次捐贈結合英飛凌多項半導體技術的先進駕駛輔助及管理系統，除了能讓大型車的駕駛人擁有更安心安全的駕駛體驗，同時也有助於提升道路安全。透過這一次的捐贈活動，英飛凌希望能夠拋磚引玉，提升包括消防車在內的大型車輛的行車安全，讓汽車、機慢車及行人皆能「愛在途中，安心前行！」

飛鳥車電董事長兼總經理胡龍融分享：「大型車先進輔助駕駛輔助及管理系統除可保障消防弟兄的行駛安全，亦可讓消防車輛出勤派遣工作更加安心及順暢，把握救災黃金時間。飛鳥車電與英飛凌緊密合作多年，除毫米波雷達外，近年更拓展到各式感測器、IoT物聯網設備及車用領域，未來亦將擴大合作。此次響應英飛凌公益活動，使用英飛凌最先進的半導體元件，根據消防車實際需求、台灣道路和用路情況，所量身打造的大型車先進輔助駕駛及管理系統，除了是全台首創，也計畫在未來將此套系統銷售至海外市場，期望可成為下一個台灣之光。」

臺灣守護者聯盟社會公益協會理事長余子廉表示：「大型車受限於駕駛視角及內輪差問題，在道路上行駛時需格外謹慎。以消防車為例，經常因為視野受限，緊急出勤時不時有事故發生，不僅耗損救災資源，影響救災效率，還可能危及到用路人的安全。特別是在人力物力都資源有限的偏鄉地區，若救災途中再發生交通事故，可能耽誤救災時間，導致更多傷亡。非常感謝英飛凌和飛鳥車電的支持，支持守護者聯盟所堅信的理念：以科技應用，強化社會安全的具體實踐。我們希望引起社會各界對行人安全的關注，共同打造更安全、更和諧的社會環境。」