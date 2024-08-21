台積德國廠動土 董座魏哲家談成本…暗示調漲海外價格
台積電（2330）位於歐洲的首座12吋廠20日於德國德勒斯登舉行動土典禮，董事長魏哲家出席致詞時透露，選擇落腳德勒斯登，主要考量鄰近客戶、招募人才等因素，同時也做了許多保護環境的努力，惟也因而導致成本上升，因此「會與客戶有更多討論」。
魏哲家雖未明白點出「要漲價」，與會業界人士從「成本上升」、「會與客戶有更多討論」等用字解讀，「台積電應該就是會調整海外廠區價格」。台積電向來不評論外傳晶圓代工報價變化。業界人士分析，海外建廠成本、人事等費用都比台灣高，台積電適當反映成本變化而調價，是很正常的事。
業界關注台積電價格策略之際，歐盟執委會主席范德賴恩20日也現身站台，並宣布歐盟執委會已通過一項50億歐元的補助措施，以支持台積電德國廠的建設與營運。
台積電德勒斯登廠的動土典禮，范德賴恩、德國聯邦總理蕭茲等重量級官員都現身站台，另包括當地政要、客戶、供應商、學術界人士、台積電高階主管等，共計約200人出席。
魏哲家致詞時表示，感謝歐盟、德國聯邦政府、薩克森邦政府與德勒斯登市政府等，提出前瞻的投資政策，創造出良好的投資環境，同時也感謝合作夥伴助其融入當地。
台積電去年8月8日與博世、英飛凌、恩智浦等歐洲半導體巨頭共同宣布，合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC），成為台積電在歐洲的第一座12吋廠，並推動德國德勒斯登設廠計畫，由台積電持股七成，其他三家各持有約一成股權，總投資額超過100億歐元。
魏哲家提到，台積電選擇德勒斯登設廠，是因為鄰近客戶，且能招募優秀人才，該公司承諾招募與發展當地人才，進行有效的水資源回收，也會100％採用再生能源，相信未來ESMC將成為當地重要的半導體公司之一。
魏哲家指出，台積電與前述三家共同夥伴合作興建德勒斯登廠，以滿足快速成長的歐洲汽車與工業領域對半導體的需求。藉由這座最先進的晶圓廠，將把台積電先進的製造能力帶給歐洲客戶與合作夥伴，刺激當地的經濟發展，並推動整個歐洲的技術往前邁進。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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