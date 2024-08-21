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傳蘋果iPhone 16 9月10日亮相
網路盛傳，爆料人士Majin Buu聲稱已取得蘋果秋季新品發表會的媒體邀請函，指稱發表會將在美西時間九月十日上午十時（台灣時間九月十一日凌晨一時）舉行。
新款iPhone即將發表，鴻海、台積電、大立光、穩懋等供應鏈目前也正積極備貨，外界推估，首波iPhone 16系列應已於近期完成備貨，第二波則看銷售狀況而定，若優於預期，供應鏈則將喜迎蘋果追單效益加持。
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