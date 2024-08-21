科技業國外設廠效應 Q2對外直接投資衝高
中央銀行昨（20）日公布今年第2季國際收支，其中經常帳順差218.2億美元，金融帳淨流出（淨資產）145.7億美元，國際收支順差54.6億美元。
受台積電（2330）等科技大廠積極赴海外設廠影響，第2季金融帳下的直接投資資產面增加107億美元、罕見突破百億美元，創下歷年單季新高紀錄。
央行經研處副處長陳斐紋指出，第2季金融帳下的直接投資資產面增加107億美元，主要是台積電赴美日等地設廠，其他科技業者也積極增加對外直接投資，使對外直接投資金額暴增。
不只如此，金融帳下直接投資的負債面41.6億美元，同步寫下歷年次高，陳斐紋表示，主要是高科技跨國企業資金調度熱絡，帶動外人來台直接投資金額增加。
央行統計顯示，第2季經常帳順差較去年同季減少14.6億美元，其中商品貿易順差208.2億美元，較去年同季減少12.2億美元，陳斐紋說，主要是AI供應鏈分工運作及出口引申需求增加，積體電路及資通產品進口擴增，而進口的增額大於出口增額所致。
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