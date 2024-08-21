微軟安謀架構AI PC 宏碁、華碩搶食大餅

微軟重押安謀（ARM）架構AI PC，近年大力扶持高通，讓高通的驍龍X系列成為第一波符合微軟「Copilot+PC」的AI PC處理器，台灣品牌雙A宏碁（2353）、華碩（2357）也全力衝刺相關商機。

今年台北國際電腦展展期間，華碩推出多款搭載驍龍X Elite行動平台的產品，包括Vivobook S 15及ProArt PZ13二合一筆電，ProArt系列為創作者使用的筆電，是當時業界少見將高通新款處理器應用在創作者領域的產品。

宏碁首波推出搭載高通驍龍X Elite行動平台的Swift AI筆電，重點展示微軟Copilot+PC的AI應用體驗，以及較長的電池續航能力。

儘管PC業界對微軟偏愛安謀架構AI PC處理器心知肚明，但在商言商，搭載高通處理器的相關筆電價格仍偏高，且相較X86架構成熟的生態體系，Windows陣營安謀架構支援軟體層面仍有不少缺失，也讓品牌商初期不敢重押高通產品。

宏碁、華碩都競相推出搭載高通處理器的AI PC，但多數新品仍選擇較為成熟的X86架構如超微、英特爾處理器。宏碁董事長陳俊聖曾分析，高通本來就是宏碁產品的晶片供應商，主要用在Chromebook。宏碁對兩邊處理器架構都推出相應產品。