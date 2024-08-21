微軟安謀架構AI PC將爆發 明年出貨量看增5.3倍

研調機構Omdia最新報告指出，今年全球搭載微軟作業軟體並搭配安謀（Arm）架構處理器（Windows on Arm, WoA）的AI PC出貨量估達80萬台，2029年將激增至5,880萬台，年複合成長率（CAGR）高達136%，法人看好，相關商機大爆發，廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）及英業達（2356）等代工廠出貨同步看旺。

業界普遍預期，明年是AI PC「火力全開」的一年。Omdia最新報告也呼應業界看法，預估明年WoA相關AI PC，出貨量將達520萬台，較今年暴增逾5.3倍。

微軟今年5月端出「Copilot+AI PC」，推動Windows系統在AI PC市場攻城掠地的腳步，6月推出搭載安謀架構的高通驍龍X系列晶片Copilot+PC產品。

WoA架構處理器AI PC蓄勢待發

各大PC品牌廠在AI PC領域開疆闢土，代工廠也備足後援火力，共同搶食龐大的市場商機。仁寶相當看好明年AI PC市況，認為目前市場對AI PC展現顯著的興趣，現在起至明年第3季，PC產業將迎來強勁的換機潮，2025年會是AI PC產業「重要的一年」。

廣達也看好隨高通、超微及英特爾平台與晶片準備就緒，AI PC出貨將漸入佳境，明年AI PC可望帶動強勁的PC換機潮。

Omdia分析，WoA相關AI PC出貨量成長速度驚人，主要受兩大因素影響，一為生成式AI技術降低使用者進入創作者市場的門檻。

第二，在生成式AI技術推出前，蘋果取得多數創作者市場商機，但生成式AI技術開始改變創作者市場，微軟得備好作業系統軟體支援安謀晶片架構，讓PC品牌具備與蘋果產品競爭的條件，搶下蘋果主導的創作者市場。

Omdia預期，未來可能有兩種競爭情境出現，微軟可能透過安謀晶片外接獨立顯卡（Discrete-GPU）的設計，重新定義高階遊戲或創作者PC市場；或是微軟的安謀晶片規格可能全面向蘋果M系列晶片看齊。



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