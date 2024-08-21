快訊

對台6保證納入美國民主黨黨綱 學者：為了要與共和黨區別

影片打臉！43砲指部軍車撞樹釀7傷 竟是駕駛拿東西沒看前方

台積德國廠落腳德勒斯登 結緣20年前

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／德國德勒斯登20日電

德國德勒斯登被譽為「歐洲最美城市」之一，並且有「易北河上的佛羅倫斯」之稱。半導體業界資深高層透露，德勒斯登約20年前就曾經邀請台積電（2330）去設廠，不過當時綜合考量後未能成局，如今真的實現，當地人多半也都知道這家來自台灣的半導體巨頭要落腳設廠，無形間也為台灣做了國民外交。

德勒斯登位於德國東部，距離德國首都柏林約180公里，離鄰國捷克首都布拉格則只有140公里。德勒斯登除了具備悠久歷史文化，同時也具備高科技實力，被稱為「德國矽谷」。

近年在德勒斯登投資的半導體廠不只台積電。去年5月，英飛凌也為德勒斯登新廠舉行動土典禮，當時包括歐盟執委會主席范德萊恩、德國總理蕭茲、薩克森邦總理克里契麥、德勒斯登市長希伯特等政要也都蒞臨。該座新廠的投資額50億歐元，是英飛凌史上最大單一投資。

相隔一年多之後，德勒斯登迎來投資規模更大的台積電德國建廠案。本報記者隨機詢問當地民眾，是否知曉台積電的投資案，獲得的回應是：「當然知道」，當地報紙一直有刊登相關消息，甚至還說得出投資額為100億歐元以上。德國廠投資案顯然不只對台積電具有指標意義，對德勒斯登來說應該也是如此。

📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
台積電 德國

延伸閱讀

德國聯邦外貿投資署：台德藉半導體合作可創雙贏

歐洲晶圓廠動土 台積電領軍薩克森矽谷創雙贏

台積電德勒斯登廠動土典禮 魏哲家親自主持 德總理蕭茲站台

國巨9月26日人工智慧論壇 陳泰銘談AI發展

相關新聞

i16傳9月11日上市 鴻海、台積電、大立光等總動員

蘋果iPhone 16系列新機問世倒數計時，網路流出蘋果要在美西時間9月10日（台灣時間9月11日）舉辦秋季新品發表會的...

傳蘋果iPhone 16 9月10日亮相

網路盛傳，爆料人士Majin Buu聲稱已取得蘋果秋季新品發表會的媒體邀請函，指稱發表會將在美西時間九月十日上午十時（台...

台積德國廠動土 魏哲家：打造歐洲半導體重鎮

台積電昨日舉行德國德勒斯登廠動土典禮，為歐盟穩定晶片供應吃下定心丸。除台積電董事長魏哲家率領多位一級主管參加，並邀請德國...

台積德國廠動土 董座魏哲家談成本…暗示調漲海外價格

台積電位於歐洲的首座12吋廠20日於德國德勒斯登舉行動土典禮，董事長魏哲家出席致詞時透露，選擇落腳德勒斯登，主要考量鄰近...

歐盟衝半導體市占台積扮要角 德國廠將提供質量最好的服務

台積電旗下首座歐洲廠20日於德國德勒斯登動土，讓歐洲半導體業注入更多活力。歐盟執委會主席范德賴恩在出席台積電新廠動土典禮...

台積德國廠落腳德勒斯登 結緣20年前

德國德勒斯登被譽為「歐洲最美城市」之一，並且有「易北河上的佛羅倫斯」之稱。半導體業界資深高層透露，德勒斯登約20年前就曾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。