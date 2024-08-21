台積德國廠落腳德勒斯登 結緣20年前
德國德勒斯登被譽為「歐洲最美城市」之一，並且有「易北河上的佛羅倫斯」之稱。半導體業界資深高層透露，德勒斯登約20年前就曾經邀請台積電（2330）去設廠，不過當時綜合考量後未能成局，如今真的實現，當地人多半也都知道這家來自台灣的半導體巨頭要落腳設廠，無形間也為台灣做了國民外交。
德勒斯登位於德國東部，距離德國首都柏林約180公里，離鄰國捷克首都布拉格則只有140公里。德勒斯登除了具備悠久歷史文化，同時也具備高科技實力，被稱為「德國矽谷」。
近年在德勒斯登投資的半導體廠不只台積電。去年5月，英飛凌也為德勒斯登新廠舉行動土典禮，當時包括歐盟執委會主席范德萊恩、德國總理蕭茲、薩克森邦總理克里契麥、德勒斯登市長希伯特等政要也都蒞臨。該座新廠的投資額50億歐元，是英飛凌史上最大單一投資。
相隔一年多之後，德勒斯登迎來投資規模更大的台積電德國建廠案。本報記者隨機詢問當地民眾，是否知曉台積電的投資案，獲得的回應是：「當然知道」，當地報紙一直有刊登相關消息，甚至還說得出投資額為100億歐元以上。德國廠投資案顯然不只對台積電具有指標意義，對德勒斯登來說應該也是如此。
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