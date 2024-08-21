台積日不落晶圓製造王國 挺立

台積電（2330）近年積極落大海外布局，美、日兩地新廠建設工作早已進行中，並獲得當地官方大力支持，伴隨德國新廠建廠啟動，正打造最新的日不落半導體晶圓製造王國。

台積電這波海外建廠計畫中，進度最快的是日本熊本廠，熊本一廠已於今年初開幕啟用，目標今年第4季量產，二廠預計於今年下半興建，2027年底開始生產。

至於波折較多的美國亞歷桑那州鳳凰城廠，是台積電於美國的第二個生產基地。原本規劃投資120億美元、採5奈米生產，月產能2萬片。2021年動工後原預計今年量產，經過幾次調整，已經宣布延至2025上半年、以4奈米製程量產。

台積電2022年底舉行亞歷桑那新廠慶祝典禮前，加碼宣布開始興建第二期工程，這兩期工程總投資金額提高為400億美元，為亞歷桑那州史上規模最大的外國直接投資案，二廠預計於2026年開始生產3奈米製程技術。

今年4月，台積電宣布加碼投資亞歷桑那第三廠，總計美國新廠投資上修為超過650億美元，可望取得最高66億美元直接補助，可望獲得最高50億美元貸款，還可申請最高達25％的投資稅收抵免。