歐盟衝半導體市占台積扮要角 德國廠將提供質量最好的服務

台積電（2330）旗下首座歐洲廠20日於德國德勒斯登動土，讓歐洲半導體業注入更多活力。歐盟執委會主席范德賴恩在出席台積電新廠動土典禮時強調，將致力促使歐洲在全球半導體的市占率提高一倍、達20％。

台積電德國新廠鄰近博世的德勒斯登廠，與英飛凌正在興建的新廠也不遠。業界研判，未來台積電德國新廠落成啟用後，將進一步串聯當地半導體巨頭的能量，提供質量最好的晶圓代工服務，扮演半導體歐洲製造、達成歐盟在全球半導體市占率提高至20％的關鍵角色。

台積電去年8月8日與博世、英飛凌、恩智浦等歐洲半導體巨頭共同宣布，合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC），並選擇落腳德國德勒斯登建12吋廠，規劃月產能為4萬片，預計於今年稍晚開始興建，預計2027年底前量產。

台積電歐洲新廠意義

台積電強調，ESMC德勒斯登新廠預計創造約2,000個直接的高科技專業工作機會。此外，該廠創造的每一個直接工作機會，可望於整個歐盟供應鏈中創造出許多間接的工作機會。

ESMC的成立，體現台積大同盟的實力，該同盟是半導體產業創新的基石，推動突破性的進步，將台積電的合作夥伴聚集在一起，實現新的合作水準。

范德賴恩指出，這件合資設廠案帶來的好處，涵括範圍遠遠超過德勒斯登與薩克森邦，歐陸會因此增加工作機會，並獲得新技術的支持，也感謝大家相信歐洲的巨大潛力。

范德賴恩強調，歐洲晶片法案的目標是促使歐洲在全球半導體的市占率提高一倍，達到20％。ESMC新廠依據該法案是同類型領域所設的首座廠房，將製造在這裡還未生產過的產品，「相信這只是歐洲晶片投資革命的開始而已」。

她說，歐洲比大家所想更具有創新力，可以製造具有競爭力的晶片，薩克森邦境內與晶片相關業者眾多，這裡的人也知曉若想製造頂尖晶片，需要具備什麼能力、需要穿無塵衣。

范德賴恩也說，未來希望歐洲能換檔加速前進，影響世界的創新必須也要來自歐洲， 如今已取得重要里程碑，但相信並不是旅程的結束，而是旅程的開始。

德國聯邦總理蕭茲則認為，台積電選擇在德勒斯登設廠相當正確，這裡是歐洲晶片產業的心臟。半導體是21世紀的石油，人類生活正全面邁向數位化與去碳化，因此在各領域都需要晶片。必須在歐洲實現半導體工廠，但並不是全然自給自足或是脫鉤，而是有智慧地分散，擴大、擴展自製能力。



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