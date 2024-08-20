德國聯邦外貿投資署：台德藉半導體合作可創雙贏

台積電德勒斯登晶圓廠受德國政府高度重視，總理蕭茲親自出席動土典禮。德國經濟部聯邦外貿與投資署表示，台灣在半導體領域的專業結合德國強大的工業基礎，將形成絕佳互補，創造雙贏。

德國聯邦外貿與投資署（GTAI）今年5月發布「2023年外國企業直接投資報告」，資料顯示台灣在德國綠地投資總額創下歷史新高。報告分析，台積電在德勒斯登設晶圓廠，是當前台灣對德投資的關鍵推動力。

外貿與投資署執行長赫爾曼（Robert Hermann）日前接受中央社專訪，說明台積電布局德國，來自台灣半導體製造技術將對德國汽車、AI等重點產業帶來何種影響，而德國政府又如何透過政策支持和法律保障，為產業鏈供應商掃除在德設廠可能面臨的障礙。

●台積電晶片助德國發展電動車 實現碳中和

赫爾曼表示，隨汽車朝智能與自動化發展，德國對車用晶片需求量大增，從輕型電動機車到重型運輸車輛，半導體在汽車應用中越來越廣泛，例如駕駛輔助和自動駕駛系統，都需要車用晶片支持。

此外，為達碳中和目標，歐盟將對汽車碳排量訂下越來越嚴格標準，當前德國汽車製造業面臨提高電動車生產與銷量的壓力，但是「一輛電動車需要兩倍於燃油車的晶片」，未來德國只會越來越依賴半導體。

赫爾曼強調，來自台灣的半導體技術，不僅能在電動車的電池管理和電力驅動系統發揮關鍵作用，在傳統燃油車上，也能使引擎運作更高效，降低燃料消耗、減少碳排。

GTAI研究人員預估，一旦台積電旗下ESMC德勒斯登晶圓廠2027年完工，正式投入使用後，德國電動車銷量會有超水準增長。

●以台積電在德設廠為契機 擴大台德AI領域合作交流

不僅幫助德國實現減碳目標，赫爾曼也認為，德國與台灣可結合各自優勢，在AI領域跨國推動技術進步。

作為世界領先工業國之一，德國手握大量來自汽車、機械製造和醫療保健的工業數據，許多著名大學和研究機構，如馬克思普朗克人工智慧研究所與德國人工智慧研究中心（DFKI）也正深耕AI。

台灣則在去年成立人工智慧卓越中心（TaiwanAICoE），積極推動AI技術的研發與應用。赫爾曼表示，台灣不僅有半導體技術為AI硬體提供強大支持，還擁有許多能迅速將AI應用到實際商業層面的靈活中小型企業。

若能以台積電在德國設廠為契機，結合台灣半導體與德國工業及基礎優勢，在智慧製造、醫療AI和智慧城市等範疇展開深度合作，不僅可推動技術進步，還能共同促進雙方產業升級與經濟發展。

●推動政策創造友好投資環境 德國政府助台廠掃除設廠障礙

隨著台積電在德設廠，進一步強化「薩克森矽谷」的半導體生產聚落，許多台廠也準備跟著台積電前進德國，對此赫爾曼表示，德國政府致力為國際高科技製造業，提供一個穩定且友好的政策環境。

例如德國今年通過「成長機會法案」（Wachstumschancengesetz），以減輕企業的稅務負擔，並提供資金補貼以支持研發和技術創新。此外，德國政府也積極推動專業人才培養計畫，以解決半導體產業所面臨的人才短缺問題。

記者近一步詢問，有台廠因德國嚴格的反洗錢法與監管政策，在開設公司帳戶時遇到了相當大的行政困難，德國政府如何幫助台灣廠商掃除入德障礙？

赫爾曼指出，反洗錢法和其他監管政策，雖然對外國企業進入市場有一定的挑戰，但嚴格且透明的法律框架，不僅能保護企業在市場中的公平競爭，同時也是晶片產業運作穩定的基礎。

透過德國聯邦貿易投資署與外國商會（AHK）提供專業的支援服務，能協助外國企業應對開設帳戶、法律合規等初期挑戰，確保他們能夠順利設廠並展開生產。

赫爾曼強調，這些政策支持和法律保障措施，正是德國能夠吸引台積電等國際半導體巨頭的重要原因之一，隨台積電和它的供應鏈合作夥伴進駐，德國將在全球半導體產業中占據更為關鍵的地位，並將德台兩國的經濟合作推向雙贏的嶄新局面。