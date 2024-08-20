讓Arm直呼「橫空出世」！神盾集團將做AI CPU及I/O晶片

神盾集團董事長羅森洲看好Arm資料中心滲透力，除年初宣示跨足IP授權及晶片設計服務業務，看好晶片世代交替機會，將與Arm次世代CPU Neoverse CSS V3合作，開發AI CPU、I/O 晶片、AI加速晶片，2027年將大量產，他直言：多晶粒（multi-die）系統架構是未來20年AI運算主流趨勢。

「我們把I/O晶粒搬出去，未來AI有AI的晶片，CPU有CPU晶片，I/O有I/O的晶片，晶粒與晶粒彼此以UCIE連結，並透過CoWoS先進封裝，這是未來10~20年的資料中心架構終極目標。」羅森洲20日在法說會中，興奮地在簡報投影片前揮舞雙手描繪他看到的AI運算架構變化，這也是神盾（6462）的卡位機會。

現階段AI晶片是將運算IP與I/O IP包一起，但隨先進製程不斷推進，光罩成本大幅提昇，羅森洲指出，未來會把I/O IP集中獨立在一顆晶粒上，AI加速晶片或CPU面積縮減，有助於良率提升及加速推進先進製程，最後再以CoWoS封裝，多晶粒架構將使神盾集團取得AI CPU、I/O 晶片、AI加速晶片業務機會。

「未來是D2D（晶粒對晶粒；die-to-die）的趨勢。 」羅森洲表示，由於Arm主要專注CPU的IP授權，主要以數位IP為主，很少投入類比高速傳輸介面IP開發，在聽過神盾集團簡報後，雙方決定就Arm次世代Neoverse 運算子系統（CSS）V3合作IO IP，神盾集團除授權CSS V3 IP，更會開發DDR或PCIe IP打造D2D連貫性（coherence）。

做AI CPU晶片只是神盾跨入AI相關晶片領域第一步，後續高速傳輸IP也將是神盾持續研發方向。

「神盾有一個優點，就是從來不會因為自己會做什麼，所以才去做什麼，我們一定先看市場趨勢在哪裡，我們會先找到產品，再找誰能做（產品）。」羅森洲說，去年安國買星河半導體時，星河最高做到12奈米，要切入先進製程仍有點困難，但今年併購乾瞻科技後，就像是「拿到進入豪門的門票」。

他也自曝Computex電腦展跟Arm高層碰面，對方也很訝異過去聽都沒聽過神盾，但一聽簡報卻很正面，就像橫空出世，而現在，神盾洽談的案子已經很多是3~4奈米先進製程。

神盾集團過去以指紋辨識IC為核心業務，宣布大轉型投入IP授權及晶片設計服務讓外界訝異，子公司安國去年併購星河半導體，神盾則買下矽智財公司乾瞻科技，取得基礎IP及UCIE IP，他表示，未來研發將水平化，各產品會陸續獨立子公司，銷售則垂直化。

安國7月正式投資4000萬元取得Arm Neoverse 運算子系統（CSS）V3 IP授權，羅森洲透露，集團計畫開發相應I/O晶片及CPU晶片，第一顆CPU晶片（代號Mobius 100）2025年底Tape Out，為32核晶片，客戶可以視需要增加數量，2026年樣品推出，真正大量產會落在2027年，下一代V4晶片2026年底Tape Out。

「如果我們做得早，神盾可能是世界前幾名可以提供V3 晶片廠商，這樣客戶採用我們的機率是蠻大的。」羅森洲表示，走得快將有助於吸引客戶跟神盾合作，客戶何必為2年後的晶片需求投資1億美元？他透露目前已經有許多客戶對UCIE及CPU、I/O 晶片感興趣，不論IOT物聯網裝置或伺服器都有客戶，已有客戶在最後階段洽談。