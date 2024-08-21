台廠對特斯拉執行長馬斯克「又愛又恨」
特斯拉崛起的背後，台廠供應鏈扮演功臣，甚至獨家供應部分品項。但特斯拉執行長馬斯克在與台廠的合作上近來卻頻傳爭議，是讓台廠「又愛又恨」的合作夥伴。
日前馬斯克拒絕台灣好市多與特斯拉電動車合作促銷，引全球關注；如今又遭緯穎（6669）狀告旗下X拒付款項，頗有賴帳嫌疑，同樣受矚目。特斯拉在純電動車產業占有主導地位，台灣供應鏈功不可沒，特斯拉車輛中約75%零組件是台廠供應，台廠憑藉優異的製造能力與技術實力，兼具應變與創新能力，對特斯拉重要性不言而喻。
不過特斯拉近來在國際市場上對上步步進逼的中國電動車大廠比亞迪，衝擊特斯拉在全球的純電動車銷量，營運遭遇逆風，銷量面臨瓶頸，馬斯克對特斯拉的促銷宣傳策略格外嚴加管控。
台灣好市多本（8）月初傳出限量開賣特斯拉方案，從8月5日至18日，前50位交車車主有5,000公里免費超級充電里程等好康，不過馬斯克得知後，8月6日晚間在X上親自推文喊卡，指出「這個專案未經批准」，直接公開喊停地區性的行銷合作活動，引起市場熱議。
這次因積欠款項遭緯穎狀告，讓馬斯克與台廠間的爭議再添一樁。緯穎在AI伺服器業界赫赫有名，即便面對特斯拉、馬斯克，緯穎「小蝦米不怕大鯨魚」，正式採法律途徑，爭取應有的權益，不在巨人面前低頭。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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