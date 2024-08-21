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iPhone 16組裝廠擴大印度製造

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導

知情人士透露，蘋果今年將首度推出印度製造的iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max兩款高階新機，鴻海（2317）集團開始已在泰米爾納德邦的工廠訓練數千員工，和碩的印度部門與塔塔集團近期也可能開始生產iPhone 16 Pro機型，這對蘋果和印度製造業而言，都是重大里程碑。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海2023年在印度的營收超過100億美元，今年還會更多，而且鴻海在印度已經投資達14億美元。業內人士指出，隨著鴻海擴大印度製造，憑藉其區域製造的優勢，可望維持其在高階iPhone製造龍頭的地位。

彭博資訊報導，鴻海將在秋季iPhone 16系列新機全球上市後的幾周內，開始組裝這些新款高階裝置，並已開始在泰米爾納德邦的工廠開始訓練數千員工，讓生產盡可能趕上iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max的全球首發期間。

知情人士表示，印度製造的iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max在今年底前將滿足當地需求，若印度當地需求較小，蘋果將把這些裝置出口到歐洲、中東及美國市場。

知情人士表示，蘋果預料會和去年一樣，在最新一代產品全球開始上市的同一天，也推出印度製的標準版iPhone 16。

蘋果目前仍在中國大陸生產多數iPhone，但正逐步分散到中國大陸以外的地區，降低美中關係緊張所帶來的風險，在截至今年3月的會計年度，已在印度組裝價值140億美元的iPhone，占全球產量多達14%。

印度市場對蘋果的重要性日漸提高，彭博指出，蘋果的印度銷售過去一年增加33%至將近80億美元，在中國大陸市場的競爭加劇之際，是這家美國消費電子大廠的好兆頭。

蘋果的印度銷售到2030年有望增至330億美元，主要受到當地中產階級購買力提高、以及擴大使用分期付款計畫帶動。

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iPhone 印度 蘋果

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