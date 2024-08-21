蘋果秋季發表會 新款穿戴裝置也有看頭

今年蘋果秋季發表會當中，外界聚焦iPhone 16系列新機之餘，也引頸期盼新一代Apple Watch、AirPods等穿戴式裝置在應用與規格能帶來更多驚喜。外界猜測，今年蘋果秋季發表會很可能會同步推出Apple Watch X、Apple Watch Ultra 3及AirPods Lite、AirPods 4等穿戴裝置新品。

今年逢Apple Watch推出十周年，市場認為，蘋果很可能推出十周年紀念版，並將產品命名為「Apple Watch X」，而新品的螢幕與機身都將比前一代更大、更薄，整體機身則是延續前代風格，新功能方面則是可能搭載血壓監測功能。

Apple Watch X除了處理器將升級外，也將搭載更大的電池，讓續航力明顯提升，並可能搭配較為省電的MicroLED顯示器技術，防水能力也因電路板採用全新材質，有望獲得大幅提升。

至於高規版本Apple Watch Ultra 3則據傳並無太多硬體升級，新品如何吸引消費者埋單，恐怕必須等蘋果發表會登場後才能分曉。