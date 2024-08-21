蘋果秋季發表會 新款穿戴裝置也有看頭
今年蘋果秋季發表會當中，外界聚焦iPhone 16系列新機之餘，也引頸期盼新一代Apple Watch、AirPods等穿戴式裝置在應用與規格能帶來更多驚喜。外界猜測，今年蘋果秋季發表會很可能會同步推出Apple Watch X、Apple Watch Ultra 3及AirPods Lite、AirPods 4等穿戴裝置新品。
今年逢Apple Watch推出十周年，市場認為，蘋果很可能推出十周年紀念版，並將產品命名為「Apple Watch X」，而新品的螢幕與機身都將比前一代更大、更薄，整體機身則是延續前代風格，新功能方面則是可能搭載血壓監測功能。
Apple Watch X除了處理器將升級外，也將搭載更大的電池，讓續航力明顯提升，並可能搭配較為省電的MicroLED顯示器技術，防水能力也因電路板採用全新材質，有望獲得大幅提升。
至於高規版本Apple Watch Ultra 3則據傳並無太多硬體升級，新品如何吸引消費者埋單，恐怕必須等蘋果發表會登場後才能分曉。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言