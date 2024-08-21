馬斯克拒付伺服器零件費 緯穎告X違約求償19億元
特斯拉執行長馬斯克旗下社群媒體Ｘ，拒付高達1.2億美元（約新台幣38億元）的伺服器零件費用，上周遭伺服器代工大廠緯穎（6669）提告，緯穎昨（20）日證實對X提起民事訴訟，馬斯克面臨的法律糾紛再添一樁。
這並非X第一次出現「賴帳」爭議。神達也曾遭殃，2022年第4季同樣因馬斯克拖欠X的伺服器款項，導致神達當季提列14億元庫存跌價及應收帳款備抵損失，神達當季直接虧損3.46億元，每股虧損0.29元，是神達上市櫃以來，唯二出現單季虧損的紀錄。
外媒BusinessInsider報導，緯穎上周向美國加州北區法院提告，指X違反其前身推特（Twitter）在2014年與緯穎簽署的客製化IT產品採購協議。
訴狀中指出，馬斯克在2022年接掌X後，「突然停止」向緯穎支付伺服器費用，也拒絕與緯穎溝通、不對履約要求做出回應。
緯穎為X所生產的伺服器零件總額累計達1.2億美元，其中緯穎已取消或收回約5,900萬美元（約新台幣18.8億元）的零件，向X求償剩下的6,100萬美元（約新台幣19.5億元）損失。
緯穎表示，已在北加州法院對X公司就契約違約情事，提起民事訴訟，因已進入法律程序，公司不便做出任何評論。
緯穎大客戶囊括三大美系雲端服務供應商Meta、微軟（Microsoft）及亞馬遜AWS，2015年起雲端產業蓬勃發展，緯穎與客戶合作開發整機櫃，營收與獲利快速成長。
馬斯克接手推特後，開始縮減員工和雲端支出，也因為此收購案面臨不少訴訟。包括推特前執行長阿格拉瓦向馬斯克求償逾1.28億美元（約新台幣40.9億元）的遣散費，前董座寇德斯塔尼也稱X積欠他超過2,000萬美元（約新台幣6.3億元）的股票。其他前推特員工宣稱遭積欠獎金及遣散費。
馬斯克則代表X提告幾家廣告業者與企業，指控他們密謀抵制X，對X的廣告收入造成數十億美元的損失。
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