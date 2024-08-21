i16傳9月11日上市 鴻海、台積電、大立光等總動員

蘋果iPhone 16系列新機問世倒數計時，網路流出蘋果要在美西時間9月10日（台灣時間9月11日）舉辦秋季新品發表會的邀請函，業界人士認為消息可信度高，意味新機上市僅剩不到一個月，鴻海、台積電、大立光、穩懋等供應鏈全面進入備貨衝刺期。

爆料人士Majin Buu聲稱，已取得蘋果秋季新品發表會的媒體邀請函，指稱發表會將在美西時間9月10日上午10時舉行，本次發表會主視覺為帶有金色光暈的蘋果商標，上面寫著「準備好、就定位、捕捉」（Ready. Set. Capture），並可能暗示會有「沙漠鈦」（Desert Titanium）顏色版本的iPhone、以及固態、內建觸覺引擎的電容按鈕。

科技網站9to5Mac與WccfTech都認為，新品發表日訂於9月10日，確實符合蘋果過往的發表會登場日期規律；舉例而言，蘋果2021年發表會是在9月14日，2022年在9月7日，2023年在9月12日，都是在美國勞動節（9月第一個周一）後的八天內登場，而蘋果偏好在周二舉行，以此模式類推，今年新品發表會舉行日期，9月10日可能性最高。

另一方面，蘋果洛杉磯新店也正準備於9月16日開業，若9月10日舉辦發表會，9月13日開始新機預購，9月20日上市，剛好可以趕上洛杉磯新店開業的時程。

至於iPhone 16系列新機規格方面，外界推估，高階款Pro機種的螢幕將擴大，iPhone 16 Pro為6.3吋，iPhone 16 Pro Max為6.9吋，同時邊框都將縮窄，讓螢幕看起來更大。主處理器晶片則是導入由台積電代工的A18 Pro，兩款相機鏡頭也將升級為4800萬像素超廣角，且iPhone 16 Pro Max將搭載五倍潛望長焦。

值得注意的是，iPhone 16系列將配備獨立相機按鈕，支援一鍵進入相機介面，擁有點擊拍照、長按錄影兩個功能，但目前仍不確定此一按鈕是實體按鍵還是固態按鍵。

供應鏈方面，iPhone 16系列的高階機種仍由鴻海操刀組裝，台積電負責代工主處理器，大立光供應鏡頭模組，而穩懋則是提供功率放大器（PA）。外界推估，首波iPhone 16系列應已於近期完成備貨，而第二波則端看銷售狀況而定，若優於預期，供應鏈則將喜迎蘋果追單效益加持。