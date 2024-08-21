中華電培力經理人ESG專業

中華電信（2412）近年為積極推動ESG成為每位同仁的DNA，培力高階經理人之ESG專業知識與素養，近期開業界先河，由總經理林昭陽領隊，率81位高階經理人取得ISO 14064-1碳盤查國際證照，確保高階主管決策與企業永續發展願景連結，彰顯公司推動淨零永續之決心。中華電信更帶動供應商夥伴「大手拉小手，減碳一起走」，共同實現淨零轉型目標。

依永續發展人才需求，中華電信指出，由上而下、由內而外積極推動淨零轉型。除由高階經理人取得證照外，還積極開辦各類證照課程，除輔導公司同仁取得83張ISO 14064-1證照和85張ISO 14001證照外，更開辦「企業永續管理師證照培訓班」，已有156位同仁取得證照，證照數業界第一。

中華電信指出，目前正辦理「淨零管理師證照培訓班」，並持續擴大推動永續管理ISO認證課程，包括ISO 14001、ISO 14067、ISO 46001、ISO 50001等證照班，厚植ESG人才搖籃。

除專業領域人才養成，中華電信表示，更為員工制定ESG學習地圖，規劃主題式學習課程，涵蓋環境、社會及治理三大構面。2023年開辦346班ESG相關課程，培訓近4萬人次員工。今年陸續引入台北金融、天下雜誌22門ESG數位課程，員工通過學習成為永續管理種子，在工作中實踐永續理念，協助產業和社會夥伴一起實現永續目標。

除內部推動ESG，中華電信強調，更啟動「供應商淨零永續學園」數位學習平台、提供一系列數位課程，協助供應商掌握企業永續發展核心概念，並開辦「關鍵供應商減碳路徑規畫工作坊」，分享SBTi減碳路徑規畫的方法論、碳盤查實務經驗與RE100的宣告目標、規劃作法，攜手供應商邁向淨零。

中華電信強調，秉持「對齊公司永續發展、培育人才學以致用」，透過培育「淨零永續ESG」專業人才，強化企業內部的永續觀念。同時發揮領頭羊角色，帶動供應鏈夥伴「大手拉小手，減碳一起走」，共同實現淨零轉型目標，成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。