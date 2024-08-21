中華電培力經理人ESG專業
中華電信（2412）近年為積極推動ESG成為每位同仁的DNA，培力高階經理人之ESG專業知識與素養，近期開業界先河，由總經理林昭陽領隊，率81位高階經理人取得ISO 14064-1碳盤查國際證照，確保高階主管決策與企業永續發展願景連結，彰顯公司推動淨零永續之決心。中華電信更帶動供應商夥伴「大手拉小手，減碳一起走」，共同實現淨零轉型目標。
依永續發展人才需求，中華電信指出，由上而下、由內而外積極推動淨零轉型。除由高階經理人取得證照外，還積極開辦各類證照課程，除輔導公司同仁取得83張ISO 14064-1證照和85張ISO 14001證照外，更開辦「企業永續管理師證照培訓班」，已有156位同仁取得證照，證照數業界第一。
中華電信指出，目前正辦理「淨零管理師證照培訓班」，並持續擴大推動永續管理ISO認證課程，包括ISO 14001、ISO 14067、ISO 46001、ISO 50001等證照班，厚植ESG人才搖籃。
除專業領域人才養成，中華電信表示，更為員工制定ESG學習地圖，規劃主題式學習課程，涵蓋環境、社會及治理三大構面。2023年開辦346班ESG相關課程，培訓近4萬人次員工。今年陸續引入台北金融、天下雜誌22門ESG數位課程，員工通過學習成為永續管理種子，在工作中實踐永續理念，協助產業和社會夥伴一起實現永續目標。
除內部推動ESG，中華電信強調，更啟動「供應商淨零永續學園」數位學習平台、提供一系列數位課程，協助供應商掌握企業永續發展核心概念，並開辦「關鍵供應商減碳路徑規畫工作坊」，分享SBTi減碳路徑規畫的方法論、碳盤查實務經驗與RE100的宣告目標、規劃作法，攜手供應商邁向淨零。
中華電信強調，秉持「對齊公司永續發展、培育人才學以致用」，透過培育「淨零永續ESG」專業人才，強化企業內部的永續觀念。同時發揮領頭羊角色，帶動供應鏈夥伴「大手拉小手，減碳一起走」，共同實現淨零轉型目標，成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言