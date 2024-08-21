集邦：面板價格短期內不易回穩
集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓表示，因應2024年下半年市場需求轉淡，即使面板廠持續執行按需生產等調控策略，短時間內也不易見到面板價格止穩。他認為，尚需觀察主要面板廠在10月假期規劃停產兩周的想法能否確切執行，以尋求面板價格走穩的契機。
展望第3季，友達（2409）董事長彭双浪表示，營收仍會小幅成長，但因客戶拉貨動能疲弱，今年的旺季效應將不明顯。他指出，第3季全球經濟環境仍受通膨及戰爭的影響，但友達產品業務多元並積極優化產品組合，且車用與垂直場域動能維持穩定，有助整體營運表現。
彭双浪示警，今年傳統旺季將不如以往旺，主要是消費終端需求平淡，導致下半年拉貨動能疲弱。友達的顯示器產品將較上季成長；雖然能源產品業績貢獻將下降，但垂直整合應用仍會季增。整體而言，第3季營收仍將小幅成長，但旺季效應將不明顯。
群創總經理楊柱祥表示，展望下半年，因應景氣趨緩，第3季稼動率將季減約5個百分點以上。群創揭露根據對當前業務狀況的評估，對於第3季面板展望為：大尺寸面板出貨量季減3%以下，平均售價與第2季持平；中小尺寸面板出貨量估季增3%以內。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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