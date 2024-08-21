TV面板報價又跌雙虎蒙塵 後市展望掀起波瀾

受市場需求不振影響，電視面板價格已由今年5月漲勢、6月持平，轉為7月全面下跌，顯示重回需求轉弱的市況。集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布8月下旬面板報價，研究副總范博毓表示，電視面板8月下旬報價跌價壓力擴大，中大尺寸電視面板跌價幅度顯著加深，也讓面板雙虎後市展望掀起波瀾。

范博毓表示，8月電視品牌客戶為爭取更多面板跌價空間，在電視面板採購訂單釋放上顯得保守，加上第4季促銷需求的期待度不高，對於庫存控管也更嚴謹，電視面板價格下跌的壓力持續擴大。

面板8月下旬報價

他說，以8月電視面板價格來看，目前預計小尺寸電視面板仍有新興市場等需求支撐，32吋估跌1美元，43吋持平。而中大尺寸面板跌價幅度明顯擴大，50吋跌3至4美元，55吋跌2至3美元，65吋與75吋則分別下跌3至4美元。

友達（2409）和群創（3481）近年來持續轉型，不完全以銷售純面板為營業主力。今年第2季有運動賽事拉動對大型電視的需求，群創單季電視面板占營收貢獻為40%，已交出單季轉虧為盈佳績；友達則是占比降至20%。但電視面板市況疲軟，仍對雙虎營運構成壓力。

范博毓指出，監視器（MNT）面板8月面臨整體需求逐步減弱的影響，部分客戶拉貨動能下滑，也開始影響到面板價格走勢。面板廠目前仍希望面板價格持續維持檯面上的穩定，轉以檯面下折讓給與客戶實質優惠。以客戶端來看，在需求減弱下，部分客戶還是希望能夠實際反映，面板價格跌價，實際結果仍需視買賣雙方議價狀況而定。預期8月的MNT面板價格仍將全面持平。

NB面板價格方面，范博毓說，由於買賣雙方8月在價格想法上都不如上一季積極，在經過第2季面板出貨大幅成長後，面板廠仍在觀察整體下半年品牌客戶採購動能的變化，在全年採購量能已大致底定下，面板廠爭奪市占率等策略操作空間上已逐漸縮小。同時品牌客戶第3季也無大幅下修面板採購量的想法，在供需雙方面的操作都趨向持穩，買賣雙方對面板價格也沒有太多攻防，預期8月的NB面板價格將持平表現。



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