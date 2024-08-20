台積電德國廠動土 恩智浦CEO:是邁向歐洲數位主權重要且務實的一步
台積電德國廠今日盛大舉行動土典禮，台積電高層邀請德國總理蕭茲、歐盟執委會主席范德萊恩等重要官員一同見證台積電首度赴歐投資，且採用歐洲首見的鰭式場效電晶體（FinFET）這項重大里程碑外，由台積電推動成立的歐洲半導體製造公司（ESMC）合資夥伴恩智浦半導體總裁兼執行長 Kurt Sievers今日在致詞時也強調說：「這項投資是邁向歐洲數位主權重要且務實的一步！」。
Kurt Sievers表示，德國和歐洲微電子產業今天締造了歷史性的里程碑，恩智浦很榮幸成為ESMC合資公司的一員，該公司提供創新的半導體解決方案和製造能力，專注於歐洲的主要市場：汽車和工業領域的自動化和電氣化。「今天在德勒斯登舉行的台積公司歐洲首座晶圓廠動土典禮是邁向歐洲數位主權重要且務實的一步。」
今日的動土典禮，與會貴賓除蕭茲、范德萊恩外，也包括歐盟執委會主席Ursula von der Leyen、德國聯邦總理Olaf Scholz、薩克森邦州長Michael Kretschmer和德勒斯登市長Dirk Hilbert。
在動土典禮中， 范德萊恩也宣布歐盟執委會已依據歐盟國家補助規則（EU State aid rules）通過一項50億歐元的德國補助措施，以支持ESMC 半導體晶圓廠的建設工程和營運。
台積電董事長暨總裁魏哲家表示，將與博世、英飛凌和恩智浦一起合作興建這座德勒斯登晶圓廠，滿足快速成長的歐洲汽車和工業領域對於半導體的需求，並藉由這座最先進的晶圓廠，把台積先進的製造能力帶給歐洲客戶和合作夥伴，刺激當地經濟發展，並推動歐洲技術往前邁進。
魏哲家進一步說，ESMC全面營運後預計採用台積電28/22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS）及16/12奈米FinFET電晶體技術，月產能4萬片12吋晶圓。藉由先進的FinFET 技術，進一步強化歐洲半導體製造生態系統。總計投資金額預估超過100億歐元，包括股權注資、借債、以及歐盟和德國政府的大力支持。這座新晶圓廠也將創造約2000個直接的高科技專業工作機會，興建工程預計今年稍晚開始。
博世集團董事會主席Dr. Stefan Hartung和英飛凌執行長Jochen Hanebeck也都參加今天的動土典禮，並強調透過台積與、博世、英飛凌和恩智浦的緊密合作，將在關鍵的產業中共同帶領歐洲往前邁出決定性的一步，並確保當地工業廠商能夠取得先進的晶片。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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