中光電提升自主移動機器人安全性 迎物流暨物聯網展
面板背光模組廠中光電子公司中光電智能物流今天宣布，將參與2024台北國際物流暨物聯網展，示範提升自主移動機器人安全性的成果。
2024台北國際物流暨物聯網展，將於8月21至24日在台北南港展覽館2館4樓舉行，中光電智能物流將展示人工智慧（AI）技術驅動的物流智慧自動化，開啟產業價值循環及未來全新面貌，並展示透過輝達（NVIDIA）與德國西克（SICK）公司技術，提升自主移動機器人安全的成果。
為提升自主移動機器人（AMR）的安全性，中光電智能物流整合輝達視覺3D感知套件，突破以往自主移動機器人僅透過2D光達（Lidar）辨識二維平面感測，實現同時辨識地面、懸空障礙物識別的盲區，進而全面提升安全性，使搬運車在運行過程中能夠快速識別環境物體，即時自動產生新路徑迴避障礙物。
另一方面，中光電智能物流推出全自主移動叉車、工業應用感測器解決方案，與全球製造商西克合作，引進全方位安全套件，實現動態運行中依照叉車與障礙物之間距離，精準觸發大小急停、減速等功能，以及精準停車避障，可廣泛應用於倉儲物流場域。
中光電智能物流指出，透過高精準定位技術，展示叉車搬運精細料捲，在有限空間的精準對位取放，配合自主移動機器人（AMR）寸動定位控制，展現高精度技術，對製造業與物流業的自主搬運提出更先進的解決方案。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言