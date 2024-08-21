國科會通過科學園區投增資案 總額逾136億元

國科會科學園區審議會第18次會議今天召開，會中通過12件投資案，投資總額計新台幣25.45億元；另有17件增資案，合計增資約111.28億元，投增資案的總額為136.73億元。

國科會表示，五個餅精密工業股份有限公司投資2億元，設立於中科的二林園區，與工研院共同合作開發完成國內首創「TRC（Trans-critical Organic RankineCycle）穿臨界發電系統設備」相關技術，並自行研發建構關鍵零件與核心技術。

亘聯股份有限公司投資1億元，設立於中科的后里園區，進駐後將專供高端工具機自動化設備相關零組件，持續強化工具機產業價值鏈及提升附加價值。

永立榮生醫股份有限公司投資8億元，設立於竹科的生醫園區，為公開的10個投資案中，金額最高者，主要產品以羊水幹細胞專利為核心，進駐後持續深耕再生醫療領域，透過上下游產業合作，帶動委託開發暨製造服務（CDMO）等再生細胞產業鏈商機。

環翔科技股份有限公司，設立於竹科的新竹園區，本案投資金額1億元，主要產品為氮化鎵功率半導體元件、氮化鎵射頻半導體元件、體聲波濾波器等3大化合物半導體產品應用。

同時，碳矽電子股份有限公司投資1億元，設立於竹科的新竹園區，主要產品為碳化矽（SiC）金氧半場效電晶體、蕭特基二極體及碳化矽相關技術服務。

國科會表示，台美檢驗科技股份有限公司再生醫學事業分公司投資0.75億元，設立於竹科的生醫園區，主要產品為細胞庫建置委託研發生產、細胞庫特性分析驗證以及細胞製劑產品批次放行檢測等項。

兆發科技股份有限公司投資0.6億元，設立於竹科的新竹園區，主要提供IC設計及一站式開發模組服務，以及開發多媒體數位影音電視牆解決方案。

安奕生物科技股份有限公司投資0.3億元，設立於竹科的生醫園區，主要產品為癌症伴隨式診斷檢測套組。

此外，微影半導體股份有限公司申請於南科的台南園區投資設立，投資金額為5.5億元，研發生產半導體曝光機、塗佈顯影機及檢測設備，進駐後將強化南科半導體產業聚落，有助於未來國內半導體設備產業國產化。

國科會表示，中勤實業股份有限公司申請於高雄園區投資設立，投資金額為4億元，研發生產半導體及光電產業晶圓用載具、電子及其他高科技產業用載具、晶圓載具智能傳輸設備及晶圓載具清洗循環服務。