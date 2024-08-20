十銓旗下電競品牌 T-FORCE 產品 榮獲兩項國家級發明專利
記憶體模組廠十銓科技（4967）20日宣布，旗下電競品牌T-FORCE產品榮膺兩項重量級台灣發明專利，再次展現產品開發團隊在技術創新上的卓越實力，這項殊榮不僅彰顯了十銓在產品設計的成就，更透過雙專利的技術加持，攜手全球消費者邁向未來科技的銓新高度。
十銓指出，本次榮獲的首項發明專利「記憶體結構」應用於T-FORCE DELTA RGB DDR5及XTREEM ARGB DDR5記憶體模組系列，證書號為I842298，於2024年5月正式核可並公布，該技術透過創新線路設計，顯著降低RGB記憶體模組所產生的功耗並減緩發熱問題，使高階記憶體運行更加穩定順暢，為電競玩家提供前所未有的極致遊戲體驗。
十銓進一步說，第二項發明專利「用於冷卻雙熱源之水冷裝置」應用於T-FORCE SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD一體式水冷系統，證書號I847215，於2024年7月正式核可並公布，該產品採用獨特的雙水冷頭設計，支援多款Intel與AMD CPU，同時相容於M.2 2280尺寸的PCIe SSD，憑藉卓越的散熱性能，讓電競玩家暢享強勁穩定的高效能表現。
十銓強調，公司憑藉堅強的技術革新精神，不斷突破自我推向新高度，致力於提供消費者更可靠的解決方案，未來也將持續展現創新實力，帶領全球消費者邁向未來科技的新巔峰。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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