仁寶新董座明將首度現身 為「醫療、AI」布局親自出馬

代工大廠仁寶（2324）近年受到智慧醫療及AI題材等趨勢利多的加持，也成為市場積極關注的焦點，而仁寶經營團隊自今(2024)年中股東會已完成董座改選後，也持續擴大智慧醫療、精準醫療等面向布局，公私也近日加碼宣布，將於明（21）日與新光醫院簽署「醫療AI戰略合作備忘錄」，並由新任董事長陳瑞聰親自出馬，而這也是陳瑞聰在接班後，首次公開現身，消息一出也瞬間成為投資人目光焦點。

事實上，仁寶近年不斷加大包括精準醫療等市場的布局，截至今年在醫療、Aiot 、電子產品等方面，都繳出亮麗的成績單，而回顧公司近年進展，已持續看得出來多角化經營的規劃，而集團在未來布局上，不僅持續把5G、車用等領域養大，提升本身更多的獲利，並透過提升每股獲利，提升利潤的成長，

仁寶在今年改選董監，出現成立40年以來的最大變革，前董座許勝雄則退出董事會，並正式交棒給原任副董事長的陳瑞聰。此次則是陳瑞聰接下董座一職後，首次在公眾面前現身，據公開資訊觀測站資料顯示，仁寶於今年8月成功衝回3字頭的高價，隨著團隊成功卡位伺服器供應市場，未來發展可期。

而仁寶相較其餘業者而言，投入AI伺服器市場時間較短，不過目前團隊已在急起直追，與陳瑞聰搭檔、接下總經理一職的Anthony Peter Bonadero也坦言，目前伺服器為集團五大新事業之一（五大新事業營收占比共5% ）而伺服器的營收僅占整體營收2%，其中 AI 伺服器比重，則不到整體伺服器的 1 成。對此，仁寶將持續調整業務比重，降低低利潤 EMS 業務的比重，往高價值事業邁進，看好今年整體伺服器業務有望成長 2 成。