快訊

確認了！交通部代理部長由他「救火」 政次陳彥伯暫時代理

國巨9月26日人工智慧論壇 董座陳泰銘帶領 AI 團隊出席

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

AI基礎設施及AI相關應用設備零組件解決方案的領導供應商國巨（2327）集團20日表示，將在9月26日舉辦AI高峰論壇，此次國巨創辦人暨董事長陳泰銘將帶領國巨AI團隊，親自為本次AI高峰論壇揭開序幕，分享對AI未來發展的洞見，以及公司在AI生態系統中的戰略角色。

國巨表示，該AI高峰論壇將邀請成功大學電機工程學系教授李國君，和晶片大廠英飛凌（Infineon）、網路設備大廠思科（Cisco）的高階主管，以及國巨集團的管理階層，共同探討人工智慧的最新進展，特別是國巨集團在AI領域快速發展下的貢獻。

陳泰銘先前曾說，「AI是革命」、是一個大趨勢，且這個趨勢會延伸到各種產品，未來各行各業都用得到，為此國巨也推出一個AI解決方案，以耐高溫、耐高電流產品為主，且國巨不再只是被動元件廠，更是AI零組件供應商，持續朝國際舞台邁進。

📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
AI 國巨 陳泰銘

延伸閱讀

AMD團隊拜會市府 黃偉哲：台南迎接AI時代持續招商

德國向台積德勒斯登廠提供50億歐元補助 獲歐盟點頭

大葉藥保系開設人工智慧芳療專論 培養AI能力

國巨9月26日人工智慧論壇 陳泰銘談AI發展

相關新聞

超微喊賣ZT北美製造業務 誰會出手？AI 伺服器五哥繃緊神經

在AMD（超微）宣布49億美元併購美商ZT Systems後，宣布將出售旗下硬體製造事業，只保留工程系統設計單位，市場臆...

台積電德國廠動土 歐盟送賀禮 通過50億歐元補助案

台積電今日舉行德國德勒斯登廠動土典禮，為歐盟穩定晶片供應吃下定心丸。除台積電董事長魏哲家率領多位一級主管參加外，並邀請德...

微影半導體、中勤實業通過審查 進駐台南、高雄科學園區

國科會南部科學園區管理局晚間公告「科學園區審議會第18次會議核准投資案」結果：微影半導體、中勤實業兩家公司通過獲准分別進...

2032年將達2.57兆美金 金融圈看俏AI

AI發展預計能帶動晶圓、雲服務與自駕車等產業發展！新科技基金經理人楊金鋒20日於北威論壇如此表示。富邦投信研究部主管與基金經理人高皓欣則提醒，AI還沒有泡沫化跡象，但投資者仍應戒慎恐懼，關注首次公開募股、美國寬鬆政策或散戶進場等警示指標。

盛傳售價將提高 挑戰高通的聯發科天璣9400有多狂？

先前市場傳聞高通新一代旗艦晶片的價格頗高之後，市場近期也傳出，接下來聯發科（2454）要發表的年度5G旗艦晶片天璣9400，價格將更提高。外界預期，由於天璣9400是聯發科首顆以3奈米製程打造的晶片，成本與售價若是真的較高，算是意料之中。

半導體學院1／半導體群山崛起，首屆半導體畢業生踏出校門成企業即戰力

台灣半導體產業蔚然形成護國群山，隨著群山壯大，卻也凸顯人才荒。2021年5月，政府通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》（簡稱創新條例），打破大學法限制，鼓勵國立頂尖大學設置半導體學院，迄今誕生台、成、清、交，及中山和北科大等六座半導體學院。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。