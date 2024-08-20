國巨9月26日人工智慧論壇 董座陳泰銘帶領 AI 團隊出席

AI基礎設施及AI相關應用設備零組件解決方案的領導供應商國巨（2327）集團20日表示，將在9月26日舉辦AI高峰論壇，此次國巨創辦人暨董事長陳泰銘將帶領國巨AI團隊，親自為本次AI高峰論壇揭開序幕，分享對AI未來發展的洞見，以及公司在AI生態系統中的戰略角色。

國巨表示，該AI高峰論壇將邀請成功大學電機工程學系教授李國君，和晶片大廠英飛凌（Infineon）、網路設備大廠思科（Cisco）的高階主管，以及國巨集團的管理階層，共同探討人工智慧的最新進展，特別是國巨集團在AI領域快速發展下的貢獻。

陳泰銘先前曾說，「AI是革命」、是一個大趨勢，且這個趨勢會延伸到各種產品，未來各行各業都用得到，為此國巨也推出一個AI解決方案，以耐高溫、耐高電流產品為主，且國巨不再只是被動元件廠，更是AI零組件供應商，持續朝國際舞台邁進。