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2032年將達2.57兆美金 金融圈看俏AI

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

AI發展預計能帶動晶圓、雲服務與自駕車等產業發展！新科技基金經理人楊金鋒20日於北威論壇如此表示。富邦投信研究部主管與基金經理人高皓欣則提醒，AI還沒有泡沫化跡象，但投資者仍應戒慎恐懼，關注首次公開募股、美國寬鬆政策或散戶進場等警示指標。

美國經濟軟著陸

高皓欣指出，要看AI科技類股之前，主要先看美國經濟衰退的狀況，目前零售數據、領先指標等都出現好轉，企業獲利還是正向反應，總體經濟層面不算太差，所以預計「美國經濟能夠軟著陸」。

至於人工智慧產業的發展，高皓欣認為，指標廠商Nvidia於2014年單季營收只有5000萬美金，但上一季已飆升到225億元的市場，接下來也有望持續提升。他也提到，從美股市場的估值來看，市場仍屬合理範圍，還有上修空間，只要營利可以持續衝高的話，現在就比較沒有泡沫的狀況。

他指出，過去經濟泡沫的狀況來看，泡沫發生前會有「FED寬鬆、大量IPO與散戶大舉入場」等狀況，就目前數據來看，還不至於到泡沫。高皓欣也提到，資訊類股在「.com」網路泡沫時漲了4倍，但截至今年3月，AI科技股漲幅僅約6成，兩者還有一段距離。

AI市場上看2.5兆

富蘭克林華美投信股票投資部主管暨AI新科技基金經理人楊金鋒表示，從智慧型手機為例，半導體產業首先受惠，後續基礎設施與裝置，如蘋果、三星手機銷量大量增加，最後到軟體與服務的表現受惠更大，亞馬遜股價就在此時飆升。他強調，所以AI在不同發展時期，也會有不同的受惠族群。

他提到，預計AI市場到2032年可以達到2.57兆美金，並應用到各大領域，其中技術層面以深度學習為大宗；解決方案而言，服務與軟體都能達到4成的市場；終端客戶則會以銀行保險與廣告媒體為主。

AI企業表現優異

楊金鋒說，從晶圓代工、雲服務、SaaS，到後續個人應用的「邊緣AI」、加上成長潛力無限的自駕車都會受益。他也舉邊緣AI為例說，個人化的邊緣AI具有個人化、成本低、隱私安全等優點，逐漸導入手機當中，如蘋果將AI功能融入生態系，搭配新的OS上市。

至於AI浪潮是否重演2000年的「.com」網路泡沫，楊金鋒指出，在企業基本面，包括微軟、蘋果、Meta等科技巨頭的股東權益報酬率（ROE）高達58%，明顯優於過去網路泡沫的重點企業，平均淨利率也高達26%。

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AI 智慧型手機 美國經濟

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