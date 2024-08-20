小一新生神隊友 遠傳強打兒童定位錶
開學季即將來臨，遠傳（4904）觀察，小一新生即將報到，從學前轉換到學齡階段，學習內容和挑戰都有所不同，孩子們需要學習獨立面對與完成各種任務，對於還不適合使用手機的小一新鮮人來說，兒童定位手錶是最佳的選擇，堪稱小一新生神隊友。
遠傳指出，「兒童定位手錶」具備即時定位、通話、一鍵求救等功能，還有超人力霸王、寶可夢等孩子喜歡的卡通造型，方便貼身配戴，爸媽也能隨時定位孩子的即時位置，還可以直接視訊通話關心孩子的狀況，增加孩子與父母的安全感，幫助孩子順利適應小一生活。
遠傳指出，新推出的寶可夢皮卡丘兒童定位錶禮盒，內含360兒童手錶F2+皮卡丘快拆錶帶加皮卡丘經典保護套，搭配月付399元方案，零元就把手錶和寶可夢超值好禮一起帶回家。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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