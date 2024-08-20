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強攻智慧工廠商機 微星科技秀多款AI機器人

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
強攻智慧工廠商機，微星科技秀多款AI機器人。微星／提供
強攻智慧工廠商機，微星科技秀多款AI機器人。微星／提供

全球AI PC、AIoT技術及創新解決方案領導品牌MSI微星（2377），將於2024台灣機器人與智慧自動化展TAIROS，展示多款先進的自主移動機器人（AMR），這些機器人整合微星的硬體製造能力與NVIDIA的加速運算以及生成式AI運算技術，專為智慧工廠應用場景而打造，體現微星在工業自動化領域中不斷創新和追求卓越的承諾。

微星科技將在展上端出多款AI AMR，包括配置機器手臂的智能協作機器人Pro（AMR-AI-Cobot Pro）、智能配送機器人Pro（AMR-AI-Delivery Robot Pro）、智能頂昇機器人（AMR-AI-Lift Robot）以及智能防疫消毒機器人（AMR-AI-PJ-UVGI Robot）。

這幾款機器人透過NVIDIA Isaac和Omniverse平台提供的AI運算技術，不但能提高製造環境中的效率、靈活性和安全性，亦有助工廠優化工作流程，降低運營成本，藉此提高倉儲、汽車、半導體、面板製造等產業的整體生產力。

專業人員利用NVIDIA Omniverse平台上開發的Digital Twin，可以創建其AMR基於OpenUSD的數位分身與操作環境，能在實際部署前就進行全面測試和反覆改進，有助節省大量時間和成本。

微星客製化產品事業本部協理黃亞密表示：「MSI非常榮幸能在TAIROS展出我們最新的AMR解決方案。我們的AMR透過強大的NVIDIA Jetson以及Omniverse平台，幫助為智慧工廠中的AI驅動自動化設立了新的標準。」

微星科技AMR提供高精度的導航功能，配備先進的傳感器和AI演算法，確保工廠內的無縫運作；其模組化設計可支援各種工業需求的客製化及擴展，同時搭載即時障礙物檢測和規避功能，確保機器人與人類工作者的安全協作。此外，無縫的網路整合也能提供即時數據分析，以優化性能和維護。

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