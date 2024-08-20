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AI勢必泡沫化 學者籲找出關鍵應用

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
陽交大資財系教授楊思皓20日於北威論壇表示，「AI與FinTech保證會泡沫化」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
陽交大資財系教授楊思皓20日於北威論壇表示，「AI與FinTech保證會泡沫化」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

AI與FinTech保證會泡沫化！」陽交大資財系教授楊思皓20日於北威論壇表示，但泡沫化不意味著結束，而是讓業界重組，建議企業可以從輔助人類的工具開始找出關鍵應用。台大資工系教授林守德則提到，如AlphaGo的預測型AI與生成式AI的功能不同，未來應結合兩者進行應用。

生成式AI非全能

林守德表示，人工智慧發展其實已有70年之久，從機器學習，到以「Alpha Go」著稱的深度學習，至今ChatGPT 一系列生成式AI捲起浪潮。他學者指出，生成式AI擅長回答申論題，更能創作出新東西；但預測式AI可透過大數據來進行預測，更擅長回答選擇題，如預測股票或識別物件等。

他舉例說，「明天的股價會上漲嗎」就是預測式AI比較擅長的領域；生成式AI則可以完成「寫一首關於股市的詩」這類作品。林守德提到，近年生成式AI興起的原因就是資料庫足夠大，有足夠的資料去學習不同能力，但生成式模型主要還是激發靈感與查詢過去資訊的工具，難以用來檢驗真實性與預測未來。

急尋變現模式

林守德表示，人工智慧發展的下一步將是商業變現模式，就像生成式AI儘管能生產廣告內容，但真正為數位行銷市場帶來的助益可能不到1成。他再舉例說，國內金融業者去年紛紛引進AI客服系統，但結果有7成的AI客服無法滿足客戶要求。

他分析說，因為大多數生成式AI具備「通才」的能力，但卻缺乏各行各業專業細微的技能，已有企業如同訓練新人一樣訓練生成式AI，期望達成AI的實際應用。林守德指出，生成式人工智慧將持續往更小更快、更民主化、更容易控制的方向前進，預計未來將是「生成型AI」與「預測型AI」各擅勝場。

數據為王的時代

針對人工智慧的應用，楊思皓也舉例說，人工智慧最厲害的地方就是能計算大量數據，分析同年齡層、同社經地位的民眾偏好，像抖音最重要的資產就是它的演算法，能精準將民眾想看的內容推播到他們眼前。他強調，誰掌握資訊數據，誰就掌握未來，尤其「現在AI不僅懂你，甚至比你自己更懂你」

他說，隨著AI發展，預計未來能帶來自駕車、元宇宙等無限想像，然而，從今年也能看到Apple的VR裝置舒適度不足、決定放棄研發電動車等消息，也能看到產業發展的部分問題。

企業要找關鍵應用

楊思皓指出，人工智慧市場確實有投資過熱與估值過高、業務模式不明確與市場過度炒作等狀況，所以「AI與FinTech保證會有泡沫化」，但泡沫化不意著結束，而是重整市場，讓沒有關鍵技術的企業進行重新布局。

他建議，企業在資源有限的狀況下，應先找出關鍵應用，並採用合適的AI技術，目標更應放在輔助人類的工具上。

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