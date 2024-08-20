遊戲掌機錄影新應用 圓剛推多功能影音擷取充電座
圓剛（2417）宣布，近期將推出全新的GO Series系列產品線，為使用者提供兼具便利性、多功能性與應用範圍廣泛的高階影音工具，外界預期，隨新品齊發，有望為圓剛下半年營運注入新動能。
圓剛表示，率先推出的X'TRA GO GC515是一款多功能影像錄製充電座，專為Type-C行動裝置所設計的影像擷取錄製充電座。它能在未連接電腦的情況下，只需一鍵即可錄製最高達4K30或1080p120FPS的影音內容。除了延續圓剛先進的擷取功能外，GC515還具備擴充充電底座的作用，提供裝置穩定的電源，具有極高的便利實用性，更是內容創作者、遊戲玩家和行動商務人士的必備工具。
圓剛董事長郭重松表示，GO Series系列產品的推出，體現圓剛致力於不論任何地方都能使用的提供便攜式產品，並提升創作與工作品質的承諾。「Your Essential Go Any where 」正是本產品系列的宗旨，專為滿足行動用戶與創作者在便利性與多功能性的需求而設計。
他表示，X'TRA GO GC515作為這個系列的首款產品，憑藉完美的影像擷取和一鍵錄製功能，讓這款多功能產品滿足使用者未來在創作內容、遊戲或行動工作上的良好體驗。
此外，GC515的擴充底座，能夠穩固地放置多種掌上型主機，為用戶提供了一個適合創作和裝置連接功能的全方位解決方案，滿足作者、遊戲玩家、旅行者、專業人士及教育工作者提升使用效率的多功能工具。
圓剛表示，「X'TRA GO GC515多功能影像錄製充電座」推出後，將陸續推出更多GO Series系列產品，其中包括備受期待的ELITE GO GC313Pro影像擷取充電器、CORE GO GC313影像傳輸充電器、Versati go AM310G2 電容式麥克風和Flexi go BA311L麥克風支架。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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