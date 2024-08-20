國巨9月26日人工智慧論壇 陳泰銘談AI發展

被動元件大廠國巨今天下午宣布，9月26日下午將舉行人工智慧AI高峰論壇，國巨董事長陳泰銘將分享對AI未來發展的看法，以及國巨在AI生態系統中的策略角色。

國巨表示，此次AI高峰論壇，包括邀請成功大學電機工程學系教授李國君，和晶片大廠英飛凌（Infineon）、網路設備大廠思科（Cisco）的高階主管，以及國巨集團的管理階層，共同探討人工智慧的最新進展，特別是國巨集團在AI領域快速發展下的貢獻。

陳泰銘先前表示，「AI是革命」，未來AI應用將無所不在，影響人類所有生活，他預期AI拉貨不會只是短期，AI發展會擴及到各行各業。

陳泰銘指出，國巨在AI應用領域滲透高，「AI主流客戶拉貨非常強勁」，國巨不僅提供被動元件，還包括標準品和利基型產品在內的整體AI解決方案。