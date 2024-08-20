國巨9月26日人工智慧論壇 陳泰銘談AI發展
被動元件大廠國巨今天下午宣布，9月26日下午將舉行人工智慧AI高峰論壇，國巨董事長陳泰銘將分享對AI未來發展的看法，以及國巨在AI生態系統中的策略角色。
國巨表示，此次AI高峰論壇，包括邀請成功大學電機工程學系教授李國君，和晶片大廠英飛凌（Infineon）、網路設備大廠思科（Cisco）的高階主管，以及國巨集團的管理階層，共同探討人工智慧的最新進展，特別是國巨集團在AI領域快速發展下的貢獻。
陳泰銘先前表示，「AI是革命」，未來AI應用將無所不在，影響人類所有生活，他預期AI拉貨不會只是短期，AI發展會擴及到各行各業。
陳泰銘指出，國巨在AI應用領域滲透高，「AI主流客戶拉貨非常強勁」，國巨不僅提供被動元件，還包括標準品和利基型產品在內的整體AI解決方案。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言