快訊

獨／搶親內幕曝！傳中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動公開收購

桃機二航廈又漏水 旅客驚見「瀑布」看傻眼…桃機公司：地震導致雨排管滲水

恭喜！玖壹壹健志宣布要當爸了 造型師女友辣照曝光

國巨9月26日人工智慧論壇 陳泰銘談AI發展

中央社／ 台北20日電

被動元件大廠國巨今天下午宣布，9月26日下午將舉行人工智慧AI高峰論壇，國巨董事長陳泰銘將分享對AI未來發展的看法，以及國巨在AI生態系統中的策略角色。

國巨表示，此次AI高峰論壇，包括邀請成功大學電機工程學系教授李國君，和晶片大廠英飛凌（Infineon）、網路設備大廠思科（Cisco）的高階主管，以及國巨集團的管理階層，共同探討人工智慧的最新進展，特別是國巨集團在AI領域快速發展下的貢獻。

陳泰銘先前表示，「AI是革命」，未來AI應用將無所不在，影響人類所有生活，他預期AI拉貨不會只是短期，AI發展會擴及到各行各業。

陳泰銘指出，國巨在AI應用領域滲透高，「AI主流客戶拉貨非常強勁」，國巨不僅提供被動元件，還包括標準品和利基型產品在內的整體AI解決方案。

📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
AI 國巨 陳泰銘

延伸閱讀

台積電德國廠動土、股價開高走低 但這幾檔供應鏈上漲

研華引領邊緣AI革命 落實永續地球智能推手願景

德總理蕭茲明出席台積電歐洲廠動土 曾稱此事牽動「德國未來生存」

台積電德國廠20日動土 魏哲家率秦永沛等高層出席

相關新聞

超微喊賣ZT北美製造業務 誰會出手？AI 伺服器五哥繃緊神經

在AMD（超微）宣布49億美元併購美商ZT Systems後，宣布將出售旗下硬體製造事業，只保留工程系統設計單位，市場臆...

鴻海將首次在印度生產最新 iPhone 16 Pro 系列 是新里程碑

外電彭博社報導， 蘋果公司今年將首次在印度生產最昂貴的iPhone Pro和Pro Max型號，這對美國公司和亞洲國家的...

AI勢必泡沫化 學者籲找出關鍵應用

「AI與FinTech保證會泡沫化！」陽交大資財系教授楊思皓20日於北威論壇表示，但泡沫化不意味著結束，而是讓業界重組，建議企業可以從輔助人類的工具開始找出關鍵應用。台大資工系教授林守德則提到，如AlphaGo的預測型AI與生成式AI的功能不同，未來應結合兩者進行應用。

名家領軍授課！工研院科技產業CTO研習班 9月將開課

工研院9月間將開設第4屆「科技產業CTO研發高階主管研習班」，號召科技業赫赫有名的技術專家領軍，傳授勝任技術長（CTO）...

台灣大：提超額頻譜補償NCC未回應 再推5公益方案

台灣大哥大未繳回超額頻譜，遭NCC數度裁罰。台灣大今天表示，依行政法院調解庭要求，提出4大公益補償方案，NCC截至今天未...

彭博：鴻海今年將首度生產印度製iPhone Pro高階機型

蘋果公司（Apple）最新昂貴機型iPhone Pro和Pro Max，今年將首度推出印度製的版本，無論對蘋果和印度製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。