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AI 應用、低階市場競爭 將左右「智慧型手機」產業走向

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
AI應用、低階市場競爭將會影響智慧型手機產業走向。記者吳康瑋／攝影
AI應用、低階市場競爭將會影響智慧型手機產業走向。記者吳康瑋／攝影

根據IDC（國際數據資訊）20日發布的最新「全球智慧手機供應鏈追蹤報告」研究顯示，在市場需求進入淡季、品牌廠商企圖壓低零組件漲勢的情況下，2024年第2季全球智慧型手機產業製造規模相對上季衰退4.2%，但較去年同期成長9.1%。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究經理高鴻翔指出，隨著經濟景氣並未明顯回升，寄望AI應用能帶動換機需求，廠商出貨策略呈現K型發展的趨勢，一邊積極推出高階AI智慧手機，另一邊則透過低階平價智慧手機來爭取新興市場需求。

高鴻翔表示，從生產結構來看，隨著小米與傳音在低階市場的競爭再升溫，加上其他廠商保衛市場占有率的考量，2024年全球智慧手機產業委外設計、生產的比重可望進一步增加。

展望未來發展，IDC認為，在新產品推出、低價手機競爭再升溫的帶動下，第3季全球智慧手機產業生產規模將略微增加。AI應用對於消費者換機需求的激勵效果、低階智慧手機競爭引發的連鎖反應，將是未來產業觀察的重點。

AI應用、低階市場競爭將會影響智慧型手機產業走向。記者吳康瑋／攝影
AI應用、低階市場競爭將會影響智慧型手機產業走向。記者吳康瑋／攝影

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