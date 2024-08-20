Fortinet「OT安全營運平台」大升級！提升虛實整合防線

自動化網路資安業者Fortinet（FTNT）20日宣布，團隊多年來致力推動網路和安全融合，而旗下主要的「OT安全營運平台」近日也完成全方位的更新。團隊表示，該平台目前已是業界最全面的解決方案，而此次更新主要提升了用戶的網路安全和安全營運（SecOps）能力，並擴大了Fortinet與領先OT供應商的戰略合作關係。

團隊表示，這不僅反映Fortinet致力於在日益增長的虛實整合系統（CPS）市場中提供安全防護，以及對於保護能源、國防、供水系統、製造、食品、運輸等多個垂直領域的關鍵基礎設施的重視。而Fortinet近期也在《2023年Gartner CPS保護平台市場指南》中被認可為「代表性供應商」。此外，Fortinet更透過策略收購資料安全公司Next DLP，以加強其Unified SASE解決方案的完整性。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，隨著越來越多的營運基礎設施與網路相互連結，攻擊面也隨之增加，可能導致更大的網路風險。傳統的IT安全工具在OT環境中難以發揮效果，甚至無法部署。Fortinet持續秉持協助全球和台灣企業組織提升網路安全防護的初衷，在建立了超過二十年的OT安全平台推出多項增強功能。

吳章銘指出，近期更透過策略收購Next DLP，支持我們提升用戶網路安全解決方案的目標，藉此持續增強相關資料丟失防護的技術，助用戶在SASE和端點部署中管理內部風險。根據Fortinet發布的《2024年OT與網路資安現況調查報告》，針對OT系統的網路攻擊正在增加。有近四分之三（73%）的企業組織表示歷經了影響OT系統、或同時影響IT及OT系統的入侵，相比2023年的49%來說增加快速。

因此，部署專為OT環境、關鍵基礎設施而設計的網路安全解決方案，對於企業組織來說變得比以往任何時候都更加重要。基於作為全球網路安全領域領導者深耕超過二十年的經驗，Fortinet的OT安全平台旨在最大化降低產業風險、加速並最佳化用戶的OT環境安全進程。該平台的功能更新包括：

全新先進OT安全網路功能：1.FortiOS OT View的資產識別和OT網路拓樸：提供可裝配的資產位置，以改善資產的身分識別、位置、和通訊路徑。2.擴展的虛擬補丁和FortiOS中的新功能：FortiGuard OT安全服務中導入了虛擬修補特徵碼，提供廣泛的漏洞防護以及未修補的OT資產保護。3.兩個新系列的工規型網路交換器：FortiSwitch Rugged 216F-POE（乙太網路供電）專為支援頻寬密集型工業環境和冗餘架構，FortiSwitch Rugged 424F-POE則具有為工業物聯網（IIoT）設備供電的功能。

以及4，FortiSRA遠端安全存取：以支援遠端的第三方承包商、審計員和員工，保護關鍵OT系統免受來自遠端存取風險和不信任網路的威脅。以及5，FortiExtender Vehicle型號更新：提供更多工規型裝置選擇，以承受惡劣環境條件。並提供FortiGate新一代網路防火牆安全網路的延伸和第一線即時回應，創造一個真正統一的整合型平台。

此外，還有擴展AI驅動的OT安全營運能力，防禦日益增長的OT威脅1.FortiSOAR的OT功能擴展：包含導入OT View這個具備OT資產管理功能的IT/OT可視化概覽介面，和新的合規性劇本，以提升OT網路和資產的可視性和修復能力。2.提升FortiAnalyzer中的分析和報告能力：除了創建NERC CIP、IEC 62443-3-3、和IT/OT風險報告等功能，即將推出的物聯網、工業物聯網、和OT可視化介面，將支援對醫療物聯網（IoMT）的分析，以進一步協助合法合規和評估安全態勢。

3.專為OT環境提供網路行為分析的FortiNDR：協助識別IT/OT基礎設施中已知和未知的威脅，並檢測OT網路中的異常狀況。4.FortiDeceptor軟體即服務（FortiDeceptor-as-a-Service）解決方案：擴展了設備和協定中針對OT和物聯網的誘捕能力，並簡化部署流程，以最佳化用戶體驗。Fortinet的全球合作夥伴生態系匯聚了擁有專業OT技術的組織，以幫助用戶最大化網路韌性，並提升營運效率。