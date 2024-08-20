半導體展9月登場！聚焦「異質整合」 廣達AI大將登台

隨著半導體技術持續演進，市場技術也持續朝異質整合與3D系統級封裝的方向邁進，而半導體年度盛事「SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展」也將於下（9）月4日登場，會中規劃業界最關注的異質整合及材料專區，並邀請全球供應鏈大廠齊聚開講，值得一提的今年大會主辦方特意於展前一天，從全球市場中找來多位科技界大咖召開「臺灣全球招商暨市場趨勢論壇」，而作為近年最夯AI指標股的廣達（2382）也被邀請登台。

台灣在半導體製程及封裝技術方面位居全球領先地位，擁有多家世界頂尖的晶圓代工、封測廠及全球最完整的半導體聚落，而透過各種不同領域的業者跨界合作，也將全球市場產業的上中下游商機，互相交疊，而作為近年話題不斷的AI受惠廠，廣達也派出旗下「AI大將」技術長張嘉淵，親自出馬與現場來賓互動分享經驗，外界也看好透過跨界合作及交流，帶動完整新興技術與應用面世，並完整勾勒半導體未來藍圖。

據悉，張嘉淵不僅身兼廣達集團技術長一職，更也是內部「量子計算機領域」的首席技術官，以其專業的能力帶領「智慧醫療」及「健康照護」等事業群飛速成長。至今張嘉淵已在廣達任職超過24個年頭，而他自從2000年加入公司以來，便持續不間斷的奮發學習，將不同領域的專業技術學以致用，最終晉升為BU12事業部總經理。而身為集團技術長的他，多年以來都在鑽研如何在現有技術基礎上結合其他領域元素，帶領公司繼續衝刺創新，目前首要目標為在市場活下來。

對此，主辦單位公布的資料上也指出，張嘉淵博士為全球最大的電腦 ODM 和筆記型電腦製造商廣達電腦 (Quanta Computer) 卓有成就的首席技術長、副總裁兼總經理。而他在全球領先企業中，也擁有20多年的經驗，並在推動企業技術策略和全球研究合作方面發揮重要作用。此外，他也負責管理旗下「廣達研究院（QRI）」的高級研究以及BU12，而BU12是一個致力於整合人工智慧、物聯網和雲端運算作為醫療保健、醫藥和農業等智慧轉型平台解決方案的業務部門。

此外，張嘉淵自2019年起也被任命為APEC商業諮詢委員會（ABAC）台灣代表。並且他身為「廣達文教基金會（QCEF）、廣達醫學科技基金會（QMTF）、中華醫學進步基金會、明道文教基金會」等多個教育和研究基金會的董事會成員，至今仍不斷締造許多精彩成果，而此次「2024臺灣全球招商暨市場趨勢論壇」將於9月3日在南港展覽館登場，不僅將聚焦先進製程、異質整合、化合物半導體、矽光子、智慧移動等產業熱門議題，同時也向外界展示半導體產業如何群策群力，並成為AI趨勢浪潮背後重要的技術基石。