超微喊賣ZT北美製造業務 誰會出手？AI 伺服器五哥繃緊神經

在AMD（超微）宣布49億美元併購美商ZT Systems後，宣布將出售旗下硬體製造事業，只保留工程系統設計單位，市場臆測出售金額恐上看30億美元，近千億元台幣，五哥關注誰將出手收購？無論未來誰接手ZT Systems製造，都將對台灣稱霸產業的AI伺服器硬體供應鏈帶來變數。

業界歸納AMD宣布將收購美國伺服器系統整合商ZT Systems有三大重點觀察：1.AMD雖2024年在AI晶片推出後已有客戶，開始拉高市占率，收購ZT Systems是為取得系統設計及客戶服務團隊，攸關能否壯大AMD的影響力，2. ZT Systems也是NVIDIA供應商，故AMD買去後，是否會干擾NVIDIA北美服務。

而跟台灣供應鏈關連度高的是3. ZT Systems年營收100億美元，市場臆測AMD會以30億美元左右出售製造事業，該售價雖尚未確定，但該市場份額對台灣AI伺服器五哥而言都是一塊大肥肉，尤其能成功插旗北美製造，台廠會不會有人出手？以及潛在買主美超微是否有意願，無論如何誰買下都將使AI伺服器版圖震盪。

一位電子五哥高層透露：確實現在大家都在思考，誰會買下ZT Systems北美製造業務。據了解，併購該事業幾乎拿下3000億元北美雲端大廠業務及製造據點，ZT Systems在德州有工廠，總部在美國東岸，但若售價超過30億美元，則對台灣伺服器廠商手中資金而言是一大考驗。

Digitimes分析師蕭聖倫指出，AMD買ZT Systems後出售硬體製造，是為了避免晶片廠商與ODM伺服器廠商競爭，但此舉補足了AMD在系統資源方面的能力，有利於提高客戶服務及系統設計能力，尤其ZT Systems不只是硬體系統整合也具備軟體建置能力，有助於AMD強化服務雲端客戶關鍵能力，改善客戶評價，打開業務技術瓶頸，這對台灣ODM而言是長多消息。

AMD是否會循NVIDIA模式介入AI伺服器的規格制訂？甚至跨入硬體伺服器銷售？對此蕭聖倫認為，AMD目前走開放路線廣泛與其他業者合作，切入AI伺服器硬體應該不是主要目的，目前伺服器晶片商也只有NVIDIA因有龍頭地位，有能力賣伺服器硬體。

蕭聖倫反而提醒，因ZT Systems也有NVIDIA組裝業務，併購是否打擊NVIDIA當地客戶服務能量也值得觀察。

最後蕭聖倫建議，若AMD售價為合理價位，則建議台灣AI伺服器業者應積極評估併購可能，因ZT Systems在北美規模龐大完整，預估2600人中1100人負責系統整合業務，純製造約1500人會跟工廠一起出售，併購將一舉取得北美製造能力。

英業達（2356）目前是ZT Systems股東，持股10%，ZT Systems占其業務比重約20%，換算約貢獻1000億元營收，推算此次AMD收購行動，英業達可拿回4.9億美元現金或股票。

英業達官方窗口指出，「隨著超微收購ZT，未來將有業外收益挹注，目前約定交割時限是2025年，確切時間還需進一步確認。」但對於外傳會評估與CSP雲端客戶合作買下ZT Systems硬體產線，則官方未予證實。

目前手中流動現金超過千億元的AI伺服器大廠為鴻海（2317）、廣達（2382）、和碩（4938），都被市場預期是可能的潛在買主，市場也預期美超微（SMC）收購ZT Systems的可能性，若為後者則將更具體實踐美國製造的政府政策，且因美超微製造點在矽谷，與ZT在東岸也具備互補性。