鴻海將首次在印度生產最新 iPhone 16 Pro 系列 是新里程碑

外電彭博社報導，蘋果公司今年將首次在印度生產最昂貴的iPhone Pro和Pro Max型號，這對美國公司和亞洲國家的製造業來說是一個里程碑。

知情人士稱，蘋果主要合作夥伴鴻海（2317）旗下富士康科技集團，將在今年秋天全球推出後的幾周內開始組裝新的大型設備。他們表示，該公司已開始在其位於印度泰米爾納德邦南部的工廠培訓數千名工人，因為它急於生產盡可能接近全球首次亮相的 iPhone 16 Pro 和 Pro Max。

蘋果在印度生產整個 iPhone 系列，是這家美國科技巨頭在當地推動的一個重要里程碑，在印度總理納倫德拉·莫迪 （Narendra Modi） 吸引高端製造業的財政激勵措施下，該業務於2021年開始升溫。蘋果仍然在中國大陸生產絕大多數iPhone，但它正在逐步向中國大陸以外的地區多元化，以減少與北京和華盛頓之間的緊張關係相關的風險。

這一努力導致蘋果在截至2024年3月的財年內，在印度組裝了140億美元的iPhone，占其全球產量的14%。知情人士表示，與去年一樣，蘋果預計將在最新一代產品，開始在全球範圍內銷售的同一天推出印度製造的標準iPhone 16。