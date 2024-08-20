奇鋐深圳子公司發生火災 估無重大影響
散熱大廠奇鋐（3017）20日公告旗下子公司深圳興奇宏科技於8月19日下午發生火災，在消防人員全力協助下迅速撲滅火勢，並無任何人員傷亡，因公司對廠房設備及存貨皆投有保險，故本起火災案對公司財務與業務並無重大影響且不影響公司正常運作。
針對因應措施，奇鋐指出，深圳興奇宏科技有投保火險，將通知保險公司進行勘查，並進行相關理賠程序，本次火災事故對集團生產營運、財務業務並無重大影響。
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