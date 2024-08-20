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英業達智慧醫療告捷！上皮型 CTC 癌細胞監測10月上線

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
榮文生醫博士林志鵬。記者吳康瑋／攝影
榮文生醫博士林志鵬。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）子公司榮文生醫再傳喜訊，旗下自研「腫瘤細胞檢測系統（CTC）」近日將再度升級，未來將能以CSV的方式，來監控CTC的表型變化，提前讓癌症病人及時發現最新病情，讓癌症病人有多重選擇來進行追蹤，團隊透露，這套「上皮型CTC」檢測系統，預計將在今年10月正式上線，未來癌症病患將可以透過全方位的檢測，提早偵測轉移及復發的情況。

榮文生醫指出，CTC循環腫瘤細胞檢測從2016年推出後，仍不斷的在發展與進步，而旗下自研產品「腫瘤細胞檢測系統（CTC）」，也成功開發出監控「上皮型CTC」、以及變形後的癌細胞「間質型CTC」的能力。事實上，腫瘤剛開始發生都是以「上皮型CTC」這類細胞的方式存在，不過當癌細胞即將轉移前，就會出現「改變特性」的傾向時，這也是癌細胞為了轉移到人體其他部位前所必須經歷的準備。

榮文生醫說明，改變特性後的癌細胞稱為「間質型CTC」，他們可以透過改變自身特性，更加輕鬆的適應另一個器官（遠端轉移）的生存條件，也因此透過監測「上皮型CTC」從Primary tumor最原始型態（樣貌）轉變成「間質型CTC」，就知道癌細胞即將轉移。也因此當民眾在遇到癌症發生時，除了需要監控上皮型CTC是否存在以外，也需要同步監控癌細胞是否變形成「間質型CTC」。若是以上兩種類型的CTC數值都在我們掌控之中，那我們就不需要太擔心有突然惡化或復發的可能。

事實上，英業達已深耕智慧醫療領域多年，除透過旗下英華達打造「智慧醫療」、「雲端健管」及「精準醫學」三大產品線之外，也透過集團子公司榮文生醫，成功開發出「腫瘤細胞檢測系統（CTC）」，將龐大的癌症篩檢市場商機成功納入囊中，而有關開發CTC的起源，作為榮文生醫技術研究高管的林志鵬指出，這項技術的開發，主要是受到集團會長葉國一的大力支持，才得以成功。

林志鵬指出，這套CTC檢測技術系統，主要是透過抽血的方式來進行詳細的檢查分析，能在腫瘤發展早期階段就檢測到而提早展開治療，對於已罹癌患者經過治療的反應和預後追蹤，也比腫瘤指標更可靠，不過也因此費用較高，平時使用一次要價上萬元，也因此使用頻率將會稍微被受限，無法太過頻繁的到院來進行採檢。

榮文會長葉國一。記者吳康瑋／攝影
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