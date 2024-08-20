彭博：鴻海將今年將首度生產印度製iPhone Pro高階機型

蘋果公司（Apple）最新昂貴機型iPhone Pro和Pro Max，今年將首度推出印度製的版本，無論對蘋果和印度製造業而言，都是一個重大的里程碑。

知情人士告訴彭博，鴻海（2317）將在今年秋季新品全球上市後數周內開始組裝這些新款旗艦產品。知情人士並透露，鴻海已在泰米爾納德邦的工廠開始訓練數千員工，讓生產儘可能趕上全球首發iPhone 16 Pro和Pro Max檔期。

蘋果目前仍然在中國大陸生產絕大多數的iPhone，但也逐步分散到大陸以外的地區，降低美中關係緊張所帶來的風險。

蘋果的努力下，截至2024年3月的會計年度已在印度組裝價值140億美元的iPhone，占全球產量多達14%。知情人士表示，蘋果預料會和去年一樣，在最新一代產品全球開始上市的同一天，也推出印度製的標準iPhone 16。

報導也引述知情人士指出，蘋果在印度的其他合作夥伴和碩科技（4938）印度子公司和塔塔集團，可能不久也會開始生產Pro版本。高階機型通常配備更大的電池、更好的相機和鈦合金機身，需要更專業的生產線。