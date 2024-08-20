科技大咖齊聚傳授 CTO 秘訣 工研院為企業找解方

和大工業（1536）拿到美國電動車大廠八年長單，正當大家都還在猜是哪一家電動車時，其實還有與歐洲德系豪華車品牌合作開發的油電混合車齒輪箱成功量產，在新車款正式上市前，客戶名單都還是保密階段，但在不久的未來，和大與這些車廠合作的消息陸續釋出之後，即可印證這段時間和大的發展成果，未來與和大攜手的國際電動車大廠，不再只有特斯拉了。但大家都在問，和大怎麼辦到與歐美日電動車廠都能組成結盟關係？

2024-08-20 08:53