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科技大咖齊聚傳授 CTO 秘訣 工研院為企業找解方

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
工研院院長劉文雄。記者吳康瑋／攝影
工研院院長劉文雄。記者吳康瑋／攝影

工研院CTO研習班來了！工研院20日宣布，團隊為讓廣大企業夥伴能夠更快速的培養出專業的「技術商業化能力」並讓產業迅速升級，找來前仁寶電腦（2324）資深副總龔紹祖、清大半導體研究學院長林本堅、台達電子機電事業群技術長連監棠、前研華技術長楊瑞祥、微軟台灣人工智慧研發中心技術長陳佩君、前台積電研發處長楊光磊等大咖，開設第4屆「科技產業CTO研發高階主管研習班」傳授勝任技術長（CTO）的秘訣。

工研院產業學院執行長周怡君表示，當前全球競爭激烈的局面下，企業必須擁有創新觀念，以及軟硬體整合思維，才能帶領團隊與時俱進，跟上產業快速變化的節奏。而資深工程師晉升至技術長（CTO）等高階管理階層，不但要有強大的研發能力，更需具備技術策略藍圖等全面性觀點，協助研發團隊技術創新、增加組織價值，因應未來挑戰。

據悉，工研院第4屆「科技產業CTO研發高階主管研習班」，邀請業界與工研院專家擔任課程講師，規劃潛力CTO培訓課程，課程主題包括：技術策略、研發管理、數位轉型等核心課程，並融合虛實整合、智慧機械、智慧醫療等工研院跨領域技術應用，同時安排參訪XR體感體驗、機械領域科技、生醫產業跨域整合實驗場域（TIBIC）與銀髮聚寶盆等，提供跨域交流平台，促進跨領域合作機會。

事實上，工研院CTO研習班開辦3年以來，已成功培育眾多CTO潛力人才，並促成跨領域創新機會，例如有醫事背景的CTO學員，因而萌生資通訊與醫療跨域解決方案，目前正與工研院洽談技術合作，有望進一步導入AI技術於臨床上，協助提升醫師工作效率。而此次號召科技業赫赫有名技術專家領軍，也是為了在快速變遷的科技市場中，提供企業主培養產業最需要的技術商業化能力。

周怡君透露，這次邀請來的專家講師群，將在課程中傳授的實戰經驗，可協助高階研發主管們超前布局，掌握擘劃技術發展策略要領與祕訣。而課程將於9月20日開課，限額30名，包含實體授課與雲端自學課程，雲端自學課程於期限內可無限回放，歡迎產業高階技術主管共襄盛舉。

工研院 自學

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