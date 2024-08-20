半導體協力商...鈺祥企業台南柳科新廠啟用受矚目 資政、次長都來了
半導體先進製程協力廠商、台灣最大化學濾網專業供應商鈺祥企業，斥資13億元在台南市柳營科技工業區闢建新廠，打造全球首座先進製程濾網再生中心，今上午舉行啟用儀式。
總部在新北中和的鈺祥企業成立於1987年，在中部和南部科學園區及大陸上海設有服務中心，擁有多座具工研院相同規格的濾網性能測試實驗室，這次柳科設新廠，計畫分兩階段擴充濾網再生，月產能達9萬片ESG再生濾網產品，配合活性碳再生產線，進一步落實循環經濟。
業者表示，新一代可再生過濾產品可重複使用至少10次，濾筒可回收率達95%，每次使用可減少86%的碳排放，具有模組化和可回收特性的產品，超過50%客戶採用，減少廢棄物和運營成本。
業者今上午舉行新廠啟用儀式，鈺祥董事長莊士杰、總統府資政沈榮津、經濟部次長連錦璋、立委陳亭妃、南市府副秘書長殷世熙、南市議員李宗翰、沈家鳳等人與會，更有不少南科園區供應鏈廠商代表前往祝賀，現場冠蓋雲集。
沈榮津、連錦璋致詞時，更數度讚揚鈺祥長期落實減碳，並不斷研發減少碳排，可說是業界的模範生，政府也會全力相挺當後盾。
鈺祥董事長莊士杰說，台南柳營工廠將是全球首座先進製程濾網再生中心，啟用柳營工廠不但是公司歷史重要里程，也是邁向未來目標成為全球最大全方位汙染防治企業與落實永續發展的策略實踐。
業者指出，2000年切入高科技產業市場，專注化學濾網技術的研發與製造，成為全球3 奈米以下先進製程環境控制濾網的主要供應商，現階段化學濾網於全球半導體先進製程市佔率超過 80%，是全球晶圓代工、記憶體與整合元件製造商提升製程良率與效率的關鍵夥伴。
業者首座生產基地為台南善化廠，月產能約 20 萬片，本次舉行啟用儀式的柳科工廠投資13億，計畫分兩階段擴充濾網再生，月產能至9萬片ESG 再生濾網產品，配合活性碳再生產線，進一步落實循環經濟。
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