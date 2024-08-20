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單月漲16%、今年漲33% 這檔 ETF 有這大利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近月全球動盪七檔海外股票ETF逆勢揚（資料來源：CMoney）
近月全球動盪七檔海外股票ETF逆勢揚（資料來源：CMoney）

全球金融市場動盪的7、8月，但第一金太空衛星（00910）上漲16%，今年以來漲幅更達33%，20日盤中，第一金太空衛星ETF再度大漲近7%，盤中股價突破24元市價再創上市以來新高。

近期太空衛星議題連放利多，第一金太空衛星ETF第一大成份股AST太空移動（AST SpaceMobile）9月將發射五顆藍鳥低軌衛星，這些衛星發射是低軌衛星運用在商業部署上，是有史以來最大的通訊陣列，AST太空移動著手創建全球首度能透過衛星直接連接5G寬頻網路，讓一般智慧型手機也能透過太空衛星進行通訊功能。

美國火箭實驗室公司（Rocket Lab）則是在上周已將為美國太空總署(NASA)火星任務製造兩顆小型衛星，運送到佛羅裡達州卡納維爾角準備執行發射任務，這兩顆衛星將用於研究太陽風和火星磁屬等；火箭實驗室在近期也於紐西蘭成功將「電子號」火箭送入軌道，完成該公司今年第十次發射任務，「電子號」火箭為碳纖維複合材料打造的機身，能維持較低的發射質量。

這幾檔太空衛星股票近期在衛星發射消息帶動下，股價大漲，AST SpaceMobile於8月19日再度上揚24.4%，Rocket Lab上揚9.6%，表現亮眼；此外，衛星圖像公司 星球實驗室（Planet Labs）也宣布與北約簽署一份用於監視、情報、偵察用的「虛擬」星座合約，帶動其股價大幅上漲12.7%，該公司亦與SpaceX在8月中旬於舊金山完成高光譜衛星成功發射進入軌道。

過去兩年AI、半導體科技投資熱潮，太空衛星主題也沒缺席，第一金投信指出，近期歐美持續研發將AI資料中心上太空的可能性，一方面可能結合太陽能供給，解決耗電需求等，此外，透過衛星群傳輸資料，也能降低網路攻擊、資安問題等，同時打破資料傳輸的地域限制等，這也是近期太空衛星再現熱度的關注議題。

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