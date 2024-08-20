AMD砸重金收購ZT 英業達入手2大廠資源 成台廠大贏家

晶片大廠超微（AMD）19日宣布砸49億美元收購美國伺服器製造商ZT Systems，此次併購重點在於硬體系統整合技術方面，不會與台廠及美超微（Supermicro）競爭，而台廠當中最大的受惠者，便是早在多年前就與ZT成功結盟的代工大廠英業達（2356）。對此，英業達發言體系雖一向不針對單一客戶或產品進行評論，不過營運團隊則持續看好AI伺服器的後續發展。

市場傳聞透露，英業達早在多年前就已攜手美商ZT Systems進行合作，並且於今年6月敲定共同布局輝達（NVIDIA）打造的Blackwell伺服器，更成功接獲來自四大雲端供應商「亞馬遜、谷歌、微軟、Meta」的伺服器大單，並且英業達早在2019年時，就以投資方式砸5481萬美元，取得ZT 普通股70股，而此次超微（AMD）收購ZT，英業達的先見之明，絕對也讓其成為台廠中，主要的受惠者之一。

事實上，ZT Systems 是一家擁有超過 25 年業務經驗的資深行家，其總部位於美國，製造方面的業務更是遍及美國、歐洲、中東和非洲和亞太等地區，而ZT提供的超大規模運算和儲存解決方案，則是專為全球資料中心客戶的獨特工作負載，以及其特別的業務需求所量身定制，隨著AI時代的來臨，也挹注ZT不斷突飛猛進，回顧過去 5 年的成長速度，更是達到行業平均水平的兩倍以上，這也是此次超微收購的關鍵因素。

英業達最主要的伺服器主機板（L6）組裝業務，是透過旗下墨西哥廠負責，而為符合客戶指定區域的供應需求，組裝與測試（L10）與整機系統組裝（L11）等工序，則是交由ZT來負責，所以兩大廠之間屬於合作關係，且由於ZT不僅擁有深厚的系統組裝經驗，同時也是CSP雲端服務供應商：亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）及臉書（Meta）等的供應商，因此外界預估這次ZT被收購，也將帶動整體市場運作更加穩定、順暢。

外界認為，英業達伺服器主機板設計、量產能力與品質，有目共睹，而合作夥伴ZT則有強大的美國業務團隊，同時也與雲端客戶關係深厚，而超微作為晶片大廠，也手握龐大的市場資源，隨著超微逐步收購完成ZT後，無疑也是加深與台廠之間的關係，並且英業達作為ZT與超微的2大品牌原有的合作夥伴，也將大獲滿滿利多，屆時英業達與ZT的合作效益也將逐步擴大，未來發展可期。