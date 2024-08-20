快訊

日本羽賽／王齊麟、邱相榤新組合 首戰就拍下日本第一男雙

大學生活如何塑造賀錦麗？辯論與政治運動之外還要會玩

陸軍43砲指部戰術輪車 屏東楓港「失控撞樹」7人送醫

AMD砸重金收購ZT 英業達入手2大廠資源 成台廠大贏家

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

晶片大廠超微（AMD）19日宣布砸49億美元收購美國伺服器製造商ZT Systems，此次併購重點在於硬體系統整合技術方面，不會與台廠及美超微（Supermicro）競爭，而台廠當中最大的受惠者，便是早在多年前就與ZT成功結盟的代工大廠英業達（2356）。對此，英業達發言體系雖一向不針對單一客戶或產品進行評論，不過營運團隊則持續看好AI伺服器的後續發展。

市場傳聞透露，英業達早在多年前就已攜手美商ZT Systems進行合作，並且於今年6月敲定共同布局輝達（NVIDIA）打造的Blackwell伺服器，更成功接獲來自四大雲端供應商「亞馬遜、谷歌、微軟、Meta」的伺服器大單，並且英業達早在2019年時，就以投資方式砸5481萬美元，取得ZT 普通股70股，而此次超微（AMD）收購ZT，英業達的先見之明，絕對也讓其成為台廠中，主要的受惠者之一。

事實上，ZT Systems 是一家擁有超過 25 年業務經驗的資深行家，其總部位於美國，製造方面的業務更是遍及美國、歐洲、中東和非洲和亞太等地區，而ZT提供的超大規模運算和儲存解決方案，則是專為全球資料中心客戶的獨特工作負載，以及其特別的業務需求所量身定制，隨著AI時代的來臨，也挹注ZT不斷突飛猛進，回顧過去 5 年的成長速度，更是達到行業平均水平的兩倍以上，這也是此次超微收購的關鍵因素。

英業達最主要的伺服器主機板（L6）組裝業務，是透過旗下墨西哥廠負責，而為符合客戶指定區域的供應需求，組裝與測試（L10）與整機系統組裝（L11）等工序，則是交由ZT來負責，所以兩大廠之間屬於合作關係，且由於ZT不僅擁有深厚的系統組裝經驗，同時也是CSP雲端服務供應商：亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）及臉書（Meta）等的供應商，因此外界預估這次ZT被收購，也將帶動整體市場運作更加穩定、順暢。

外界認為，英業達伺服器主機板設計、量產能力與品質，有目共睹，而合作夥伴ZT則有強大的美國業務團隊，同時也與雲端客戶關係深厚，而超微作為晶片大廠，也手握龐大的市場資源，隨著超微逐步收購完成ZT後，無疑也是加深與台廠之間的關係，並且英業達作為ZT與超微的2大品牌原有的合作夥伴，也將大獲滿滿利多，屆時英業達與ZT的合作效益也將逐步擴大，未來發展可期。

伺服器 英業達 超微

延伸閱讀

超微1,600億大併購叫陣輝達 英業達有望受惠

超微大併購 信驊、祥碩同步沾光

AMD以近50億美元買下這家公司 挑戰Nvidia主導地位

英業達人才永續喜訊 傳再摘國家級「TTQS金牌獎」

相關新聞

半導體協力商...鈺祥企業台南柳科新廠啟用受矚目 資政、次長都來了

半導體先進製程協力廠商、台灣最大化學濾網專業供應商鈺祥企業，斥資13億元在台南市柳營科技工業區闢建新廠，打造全球首座先進...

AMD砸重金收購ZT 英業達入手2大廠資源 成台廠大贏家

晶片大廠超微（AMD）19日宣布砸49億美元收購美國伺服器製造商ZT Systems，此次併購重點在於硬體系統整合技術方...

日本半導體重返榮耀 2023年報酬率表現更勝費半

日本半導體重返榮耀，產業成長與日俱增，根據日本半導體製造設備協會（SEAJ7月4日報告，日本半導體設備受惠政府補貼政策，...

盛傳售價將提高 挑戰高通的聯發科天璣9400有多狂？

先前市場傳聞高通新一代旗艦晶片的價格頗高之後，市場近期也傳出，接下來聯發科（2454）要發表的年度5G旗艦晶片天璣9400，價格將更提高。外界預期，由於天璣9400是聯發科首顆以3奈米製程打造的晶片，成本與售價若是真的較高，算是意料之中。

和大被外資認證為AI股 又接獲歐美日長單做對了什麼？

和大工業（1536）拿到美國電動車大廠八年長單，正當大家都還在猜是哪一家電動車時，其實還有與歐洲德系豪華車品牌合作開發的油電混合車齒輪箱成功量產，在新車款正式上市前，客戶名單都還是保密階段，但在不久的未來，和大與這些車廠合作的消息陸續釋出之後，即可印證這段時間和大的發展成果，未來與和大攜手的國際電動車大廠，不再只有特斯拉了。但大家都在問，和大怎麼辦到與歐美日電動車廠都能組成結盟關係？

半導體學院2／半導體學院畢業生搶手高薪Offer頻現，真能緩解產業人才荒？

半導體學院畢業季來臨，畢業生在準備口試的過程中，有不少人已拿到科技業的Offer，準備成為半導體企業的即戰力，高階人才年薪更上看三、四百萬元，這個教育部訂定「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」培養的半導體人才，真能填補上企業半導體人才的缺口嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。