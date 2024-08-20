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研華引領邊緣AI革命 落實永續地球智能推手願景

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

研華（2395）以「The Revolution of Edge AI 共創永續智能地球」為題，將於2024年台北自動化工業大展(Taipei Automation2024, 8/21- 24) 展示四大產業熱門關鍵焦點: 人工智慧、綠色低碳、智慧機械和智慧工廠，整合產業鏈生態系夥伴知識應用，提供各行業前瞻且多元的解決方案與服務，亦落實研華「永續地球的智能推手」ESG發展願景。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠表示，近年人工智慧（AI）發展迅速，物聯網、永續能源、邊緣運算等話題持續受到關注，企業對於發展AI已由探索期逐漸進入落地AI應用的階段。未來十年在AI智能技術迭代及淨零永續應用雙重帶動下，預期AIoT市場將進入高速成長期，並啟動新一波產業革命，研華也將持續扮演永續地球的智能推手角色，結合企業核心本業與完整的AI夥伴圈發展各項永續智能解決方案。

研華深耕並聚焦AIoT + Edge Computing趨勢，今年持續與多家產業夥伴攜手合展，因應AI熱潮特別設立專區，與偲倢科技、昇士達、譜威科技、KUKA和微軟合作，共同推動製造業在工廠中更多的AI創新應用。研華亦針對台灣2050淨零排放願景提供完整iEMS智慧能源管理解決方案，打造淨零生態系助力企業跟上ESG浪潮。研華偕同產業夥伴本次展覽聚焦四大主題方案。

一、人工智慧：全產業AI系統與解決方案、廠端設備全方位安全防護解決方案、生成式AI加速器：低代碼數據平台工具、工廠環安衛AI安全管理方案、商用空調節能與AI人流分析整合、智能瑕疵檢測解決方案。

二、智慧工廠：以LoRaWAN技術賦能智慧工廠、生產自動化 PLC 智能物聯網方案、WES智慧倉儲管理系統。

三、智慧機械：EtherCAT 自動化組裝與辨識解決方案、Software-Based 控制解決方案、半導體廠房微振監測方案、機器手臂健診解決方案、PCB數據驅動與流程自動化方案。

四、綠色低碳 : iEMS智慧能源管理解決方案。

AI 研華

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