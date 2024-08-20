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打造友善家庭環境 PwC Taiwan 連續四年辦親子夏令營

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
PwC Taiwan親子夏令營合照。PwC Taiwan提供
PwC Taiwan親子夏令營合照。PwC Taiwan提供

PwC Taiwan今年8月舉辦第四屆親子夏令營，吸引逾百位PwC Taiwan同仁及其子女參加，今年主題聚焦能源與AI，深入淺出教導孩子們能源的種類及優缺點；並結合AI機器人與程式設計，培養孩子們的邏輯能力。

PwC Taiwan今年營隊擴大舉辦，各梯次的活動時間由一天延長為兩天，參加人數也較去年增加，讓小朋友們能有更充分的時間學習與體驗DIY。

首先登場的是「驚奇能源超人營」，在專業教師的引導下，小朋友們了解各種能源的種類、優缺點及轉換成電力的方式；透過自己動手做風車發電、太陽能電動車、手動發電機，讓小朋友體驗各種能源的產生方式與運用，學習如何節約能源、保護地球。

在第二梯的「AI晶片機器人創想營」，讓小朋友學習AI原理、晶片控制與程式語言，組裝自己專屬的AI機器人，透過App 控制機器人進行簡單任務，過程中遇到問題時，不斷修正調整以完成任務，學習展現創客(Maker)精神，無形中也讓PwC Taiwan的新職能精神在孩子們的心中生根發芽。

PwC Taiwan 人資長林永智表示，PwC Taiwan致力於打造友善家庭職場環境，將員工感受及需求作為首要之務，創造有感獨特的價值體驗。

林永智還說，今年的親子夏令營中，看著每一位小朋友們開心、認真的小臉龐，以及此起彼落的提問聲與歡笑聲，當他們的小手端起心滿意足的作品時，相信PwC Taiwan同仁與小朋友們都共度了一段開心歡樂的時光，未來，PwC Taiwan將持續從員工需求出發，照顧員工福祉，打造友善的職場環境，為社會帶來正向影響力。

夏令營主題也搭上最火紅的AI。PwC Taiwan提供
夏令營主題也搭上最火紅的AI。PwC Taiwan提供

AI 機器人 親子

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