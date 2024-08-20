打造友善家庭環境 PwC Taiwan 連續四年辦親子夏令營

PwC Taiwan今年8月舉辦第四屆親子夏令營，吸引逾百位PwC Taiwan同仁及其子女參加，今年主題聚焦能源與AI，深入淺出教導孩子們能源的種類及優缺點；並結合AI機器人與程式設計，培養孩子們的邏輯能力。

PwC Taiwan今年營隊擴大舉辦，各梯次的活動時間由一天延長為兩天，參加人數也較去年增加，讓小朋友們能有更充分的時間學習與體驗DIY。

首先登場的是「驚奇能源超人營」，在專業教師的引導下，小朋友們了解各種能源的種類、優缺點及轉換成電力的方式；透過自己動手做風車發電、太陽能電動車、手動發電機，讓小朋友體驗各種能源的產生方式與運用，學習如何節約能源、保護地球。

在第二梯的「AI晶片機器人創想營」，讓小朋友學習AI原理、晶片控制與程式語言，組裝自己專屬的AI機器人，透過App 控制機器人進行簡單任務，過程中遇到問題時，不斷修正調整以完成任務，學習展現創客(Maker)精神，無形中也讓PwC Taiwan的新職能精神在孩子們的心中生根發芽。

PwC Taiwan 人資長林永智表示，PwC Taiwan致力於打造友善家庭職場環境，將員工感受及需求作為首要之務，創造有感獨特的價值體驗。